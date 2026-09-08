Sigma rozvázala smlouvu s hráčem zapojeným v korupční aféře. Primátor Karviné mezitím utekl před trestem z asociace

7. září 2026 oznámila SK Sigma Olomouc, že se dohodla s obráncem Jakubem Elbelem na rozvázání kontraktu, který měl původně běžet do roku 2028. Důvod? Tříměsíční zákaz činnosti za neoznámení možného ovlivnění barážového dvojzápasu Karviná–Vyškov. Elbel se o manipulaci věrohodně dozvěděl, ale nenahlásil ji orgánům FAČR. Trest padl 5. srpna 2026, o měsíc dříve klub hráči otevřel dveře k odchodu, trenér Pavel Hapal potvrdil, že obránce trénuje v individuálním režimu. Dvacet čtyři ligových startů, dva góly, triumf v MOL Cupu, a konec. Devatenáct dní předtím karvinský primátor Jan Wolf, jemuž etická komise v červnu vyměřila dvanáctiletý zákaz a pokutu tři miliony korun za ovlivnění tří utkání, jednoduše zrušil své členství ve FAČR. Komise řízení přerušila. Wolf zůstává primátorem, kandiduje do komunálních voleb a jeho fotbalový trest visí ve vzduchoprázdnu.
Co přesně Elbel udělal, a co ne
Příběh Elbelova trestu prošel důležitým posunem, který snadno zapadne. V květnu 2026 etická komise zahájila řízení i pro podezření z aktivního ovlivňování zápasu. Jenže v červenci změnila právní kvalifikaci: z vyšetřování aktivní manipulace zbyl jediný skutek, neoznámení možného disciplinárního přečinu. Elbel se dozvěděl o tom, že barážové duely Karviná–Vyškov z přelomu května a června 2024 mohly být ovlivněné, a mlčel. To je podstatný rozdíl. Nemanipuloval. Nevsadil. Nenahlásil.
Tříměsíční zákaz činnosti je ve srovnání s ostatními potrestanými z kauzy Úklid mírný. Samuel Šigut dostal šestnáct měsíců za jeden případ ovlivnění a dva případy neoznámení. Chmiel s Wehowským odešli s třiceti měsíci za dva prokázané případy ovlivnění. Elbel stojí na opačném konci škály, a přesto je to právě on, kdo přišel o profesionální smlouvu.
Wolfův manévr krok za krokem
15. června 2026 etická komise FAČR vynesla nad Janem Wolfem prvoinstanční verdikt: dvanáctiletý zákaz účasti na veškerých aktivitách spojených s asociací a pokuta tři miliony korun. Šlo o ovlivnění tří utkání MFK Karviná: ligového zápasu s Českými Budějovicemi ze 16. března 2024 a obou barážových duelů s Vyškovem z 30. května a 2. června téhož roku. Karvinou jako klub komise vyloučila z první ligy a pokutovala deseti miliony.
Wolf se neodvolal klasickou cestou. 19. srpna 2026 zrušil své členství ve FAČR. Etická komise tentýž den oznámila přerušení řízení a současně navrhla jeho zápis na listinu osob, které se nesmějí stát členy asociace, takzvaný black list. Mechanismus je prostý: stanovy FAČR dávají disciplinární pravomoc jen nad členy. Kdo členem není, toho komise soudit nemůže. Řízení se zastaví a trest zůstane na papíře.
Podle stanov zánikem členství nezanikají dříve vzniklé dluhy. Jak ale chce FAČR po nečlenovi reálně vymáhat tři miliony korun, z veřejně dostupných zdrojů jasné není.
Systémová mezera, ne ojedinělý trik
Wolfův postup nebyl premiérou. Už v dubnu 2026 stejnou cestu zvolili Pavel Býma a Jan Petřík, oba vystoupili z FAČR a komise s nimi zastavila řízení. Později přibyly další jména: Suchý, Bala, Gasnárek, Procházka. Nejméně sedm lidí z kauzy Úklid využilo tutéž skulinu.
FAČR reagovala nástrojem black listu napojeného na registrační systém Naše ISKO. Zápis blokuje obnovu členství i novou registraci. Jenže to je obranná zeď, ne útočná zbraň. Asociace umí zabránit návratu, ale neumí vůči nečlenovi vykonat zákaz činnosti ani efektivně vymáhat peněžitou sankci. V kauze, kde bylo na konci března 2026 obviněno 32 lidí a etická komise otevřela 47 disciplinárních řízení jen v první vlně, to není detail. Je to strukturální limit interní fotbalové justice.
Elbel nemůže utéct ani za hranice
Ironie Elbelova příběhu má ještě jednu vrstvu. Jako hráč, který v systému zůstal, nese trest všude. Podle článku 12 pravidel FIFA o statusu a přestupech hráčů se sankce do tří měsíců nebo čtyř zápasů při mezinárodním přestupu automaticky přenáší; nová asociace ji má vykonat na domácí úrovni. Elbel tedy nemůže zákaz obejít přestupem do zahraničí. Wolf naproti tomu obešel dvanáctiletý distanc pouhým podpisem výstupního formuláře.
Sigma uvedla, že Elbel může hledat angažmá jako volný hráč i po uzavření přestupového okna. Pravidla FIFA ale registraci volného hráče mimo okno nepovažují za automatickou, záleží na podmínkách konkrétní asociace. K 8. září 2026 žádné nové angažmá oznámeno nebylo.
Dva světy jedné kauzy
Wolf dál sedí v primátorském křesle. Novinky už v květnu psaly, že ho koalice ani zastupitelstvo k rezignaci nevyzvaly. Trestní stíhání sice pokračuje (policie ho vede jako obviněného, jednou byl ve hře i návrh na vazbu kvůli obavám z ovlivňování svědků), ale asociační trest, ten dvanáctiletý zákaz a tři miliony, je fakticky zmrazený.
Elbel zatím nemá klub, nemá smlouvu a jeho tříměsíční zákaz ho bude provázet, i kdyby podepsal v Polsku nebo na Slovensku. Fotbalová justice kauzy Úklid dopadá nejtvrději na ty, kteří v systému zůstávají. Kdo z něj vystoupí, ten si odnese nanejvýš zápis na černou listinu, a otevřenou otázku, jestli mu někdy někdo pošle složenku na tři miliony.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner