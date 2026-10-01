Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Levandule na podzim znovu kvete: Ostříhat, nebo nechat?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Levandule na podzim znovu vykvétá a vy přemýšlíte, zda vzít do ruky nůžky, nebo si její fialovou krásu ještě chvíli užívat? Rozhodně nemusíte propadat panice! Druhé kvetení není žádná katastrofa, ale docela milé překvapení. Levandule někdy vykvete podruhé, zejména pokud bylo léto dlouhé, teplé a rostlina měla dostatek slunečního svitu. Co s ale s tím před zimou?
levandule lékařská, účinky levandule, esenciální olej, přírodní relaxace, pěstování levandule, levandule proti stresu

levandule lékařská, účinky levandule, esenciální olej, přírodní relaxace, pěstování levandule, levandule proti stresu

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 11:30

Reklama
Další články z Naše zahrada
Ze staré vany může být krásné zahradní jezírko. Stačí pár úprav a voda začne žít
Ze staré vany může být krásné zahradní jezírko. Stačí pár úprav a voda začne žít
Poslední rajčata, která nestihla dozrát: Sklizeň a skladování
Poslední rajčata, která nestihla dozrát: Sklizeň a skladování

S příchodem chladnějších říjnových dnů se na zahradě často objeví problém. Na rostlinách zůstávají zelené...

Hnědé kněžice na oknech? Pozor, nejde o tu naši. Tohle je invazní kněžice a rozmačkat ji je chyba
Hnědé kněžice na oknech? Pozor, nejde o tu naši. Tohle je invazní kněžice a rozmačkat ji je chyba

Všimli jste si v posledních dnech na osluněné zdi nebo na rámu okna hnědých plochých „štěnic“, které se...

Co se spadaným listím? Poslouží jako dekorace i mulč
Co se spadaným listím? Poslouží jako dekorace i mulč

Spadané listí je symbolem podzimu a jeho shrabování patří mezi rutinní práce. Co ale potom s ním? Pokud...

Tulipány: Kdy je vysadit a jak si práci chytře usnadnit
Tulipány: Kdy je vysadit a jak si práci chytře usnadnit

Tulipány patří mezi cibuloviny, které na podzim vysazujeme. Od září až do listopadu se do toho můžete...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.