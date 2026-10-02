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Armáda slavnostně přijala novou pistoli a ten samý den ministr tajně přikázal vyvinout náhradu. Českoslovenští generálové od začátku věděli, že v ruce drží obrovský průšvih

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Československá armádní pistole vz. 52 představuje technický unikát. Jako jediná sériová služební pistole světa dostala válečkový uzávěr odvozený z německého kulometu MG 42. Proč vznikla tak složitá zbraň a proč v ní samopalové náboje ničily součástky?
Pohled z boku na československou armádní pistoli vz. 52 s bakelitovými střenkami

Pohled z boku na československou armádní pistoli vz. 52 s bakelitovými střenkami

Zdroj: Anonymous / Wikimedia CC BY 3.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.10.2026 19:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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