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Retro kvíz na téma oblíbené hračky z 90. let: Tamagotchi, Furby, POGY a další dnes pamatuje jen málokdo

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Devadesátá léta byla v českých domácnostech obdobím rychlých změn. Po pádu komunismu se začalo do Česka dostávat množství zahraničního zboží a s ním také nové hračky.
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Bez popisku

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 02:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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