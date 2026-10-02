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Zalomený klíč v zámku vytáhnete i bez zámečníka. Hlavně nezkoušejte lepidlo jako první

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Zalomený klíč v zámku vytáhnete i bez zámečníka. Hlavně nezkoušejte lepidlo jako první. Zlomený klíč v zámku dokáže během několika vteřin pokazit celý den. Stačí trochu větší síla při otáčení, opotřebovaný klíč nebo zámek, který jde už delší dobu ztuha. A najednou držíte v ruce jen polovinu klíče, zatímco druhá zůstala uvnitř vložky.
Zalomený klíč v zámku vytáhnete i bez zámečníka. Hlavně nezkoušejte lepidlo jako první

Zalomený klíč v zámku vytáhnete i bez zámečníka. Hlavně nezkoušejte lepidlo jako první

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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