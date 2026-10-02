Zalomený klíč v zámku vytáhnete i bez zámečníka. Hlavně nezkoušejte lepidlo jako první. Zlomený klíč v zámku dokáže během několika vteřin pokazit celý den. Stačí trochu větší síla při otáčení, opotřebovaný klíč nebo zámek, který jde už delší dobu ztuha. A najednou držíte v ruce jen polovinu klíče, zatímco druhá zůstala uvnitř vložky.
Proč se klíč vůbec zlomí
Častým důvodem bývá kombinace opotřebení klíče a zvýšeného odporu v zámku. Mosazné klíče jsou zcela běžné, protože se dobře obrábějí a mají dostatečnou odolnost pro každodenní použití. Existují také klíče z niklového stříbra, které má oproti běžné mosazi vyšší odolnost proti opotřebení. Samotný fakt, že je klíč z mosazi, proto ještě neznamená, že jde o nekvalitní výrobek. Problém může být spíš v dlouhodobém používání, opotřebeném klíči nebo zámku, který potřebuje údržbu. Pokud musíte při odemykání stále více zabírat, raději se zastavte. Právě větší síla může skončit zalomením. Naše redakce upozorňuje, že první pravidlo po ulomení klíče zní jednoduše: už s ním dál neotáčejte a netlačte úlomek hlouběji do vložky.
Pokud klíč kousek vyčnívá, máte vyhráno
Nejjednodušší situace nastane, když část zalomeného klíče stále vyčnívá ze zámku. V takovém případě si vezměte úzké kleště, ideálně s jemnými čelistmi, uchopte úlomek a táhněte pomalu přímo ven. Nekruťte s ním do stran a nepoužívejte zbytečně velkou sílu. Pokud se úlomek ani po několika opatrných pokusech nehýbe, přestaňte. Další páčení může situaci výrazně zhoršit. V redakci jsme se shodli, že právě tady lidé často udělají největší chybu. Vezmou první ostrý předmět, který najdou, a začnou s ním uvnitř zámku šťourat. Tím ale mohou klíč zatlačit ještě hlouběji.
TIP: Zkontrolujte si vejce již po příchodu domů. A pro delší trvanlivost je obraťte vzhůru nohama.
Foto: Pixabay
Tavné lepidlo? Raději až jako poslední možnost
Na internetu najdete trik s tavným lepidlem. Princip je jednoduchý: malé množství rozehřátého lepidla se nanese na vhodný předmět, přiloží k úlomku a po ztuhnutí se zkusí celý fragment vytáhnout. Tato metoda skutečně v některých návodech existuje, ale rozhodně nejde o univerzální řešení. U některých typů zlomení může fungovat, zároveň však hrozí, že lepidlo ulpí uvnitř vložky a vytvoří nový problém. Někteří zámečníci proto doporučují lepidlo vůbec nepoužívat. Naše redakce si všimla ještě jednoho důležitého detailu: vteřinové lepidlo je podstatně riskantnější než samotný zlomený klíč. Pokud se dostane mezi úlomek a mechanismus vložky, může z jednoduchého vytažení vzniknout nutnost výměny celé vložky.
Sponka může spíš uškodit
Narovnaná kancelářská sponka se na internetu objevuje jako improvizovaný vytahovák. Ve skutečnosti s ní ale snadno zatlačíte ulomený klíč hlouběji. Stejné riziko představuje špendlík, drát nebo jiný tenký předmět, který nemá správný tvar pro zachycení zubu klíče.
Mnohem lepší volbou je speciální vytahovák zalomených klíčů. Jde o tenký nástroj určený právě k tomu, aby se dostal podél úlomku a zachytil jeho drážky. Pokud je klíč úplně uvnitř, vložka je otočená mimo základní polohu nebo se zámek už předtím zadrhával, domácí experimenty raději vynechte. Zámečník má vhodné nástroje a především může úlomek vytáhnout bez zbytečného poškození vložky. V redakci jsme se shodli ještě na jednom praktickém pravidle: když klíč začíná jít do zámku ztuha, nečekejte na katastrofu. Výrobci zámků doporučují vhodnou údržbu a mazání podle typu konkrétní vložky. Některé systémy mají dokonce předepsané intervaly údržby.
Zdroje informací: Autorka, https://www.acmelocksmith.com/articles/how-to-remove-broken-key-from-lock/, https://www.autelix.co.uk/articles/guides/snapped-key-in-lock, https://kc.allegion.com/kb/article/why-are-the-schlage-commercial-keys-manufactured-from-nickel-silver/, https://www.mul-t-lock.com/us/en/mechanical-product-maintenance
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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