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Hašek se dostal na stránky slavného Washington Post. Ovečkinovi tam vzkázal něco, co rozvířilo celou NHL

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Dominik Hašek publikoval 30. září 2026 autorský komentář přímo v deníku, který čtou fanoušci Capitals, a tím posunul debatu o Ovečkinovi z evropské periferie do amerického mainstreamu.
Hašek se dostal na stránky slavného Washington Post. Ovečkinovi tam vzkázal něco, co rozvířilo celou NHL

Hašek se dostal na stránky slavného Washington Post. Ovečkinovi tam vzkázal něco, co rozvířilo celou NHL

Zdroj: Český hokej
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 18:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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