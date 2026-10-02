Hašek se dostal na stránky slavného Washington Post. Ovečkinovi tam vzkázal něco, co rozvířilo celou NHL

Tři roky opakoval totéž. V českých médiích, na sociálních sítích, v rozhovorech pro Radiožurnál i Přítomnost. Každý úspěšný ruský sportovec je reklamou na činy své země, to byla Haškova teze už v létě 2023. Jenže teď ji poprvé otiskl deník, který sídlí ve stejném městě, kde Alexander Ovečkin dvě dekády střílí góly. A poprvé ji otiskl ve chvíli, kdy Ovečkin sám dodal důkaz, na který se nedá odpovědět pokrčením ramen.
Spot, který změnil pravidla hry
15. září 2026 zveřejnil Washington Post zprávu, že se Ovečkin objevil v předvolebním videu Jednotného Ruska po boku ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Šlo o první parlamentní volby v Rusku od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. O dva dny později přišel Ovečkin na trénink Capitals a novinářům řekl větu, která se okamžitě stala titulkem: „Jsem Rus a podporuji svou zemi.“
Generální manažer Capitals Chris Patrick připustil, že lidé mají důvod být naštvaní. Klub přes mluvčího uvedl, že Ovečkin byl v Rusku požádán o účast a souhlasil. Žádný distanc, žádná omluva. Jen konstatování.
Právě tenhle sled událostí dal Haškovi munici, kterou předtím neměl. Jedna věc je spekulovat o loajalitě hráče, který se kdysi fotil s Putinem. Druhá věc je reagovat na konkrétní, doložitelnou a veřejně obhájenou politickou akci.
Co přesně Hašek napsal, a komu vlastně
Komentář vyšel 30. září 2026 pod titulkem „Alexander Ovechkin advertises Putin’s evil on American ice“. Hašek v něm neútočí jen na Ovečkina. Útočí na celý ekosystém, který mu dává platformu. Každý potlesk za gól, píše, zvyšuje dosah člověka, jenž pomáhá legitimizovat režim. Problém podle něj není jen jeden hráč, problém je liga, která odmítá přijmout odpovědnost.
Tím Hašek překročil hranici, kterou dosud respektoval i nejostřejší americký sportovní komentář. Neřekl „Ovečkin je špatný člověk“. Řekl: „NHL je spoluodpovědná.“ A řekl to v médiu, kde to čtou lidé, kteří rozhodují o sponzorských smlouvách, televizních právech a politickém tlaku na ligu.
Proč právě Washington Post? Hašek to veřejně nevysvětlil. Dedukce je ale nasnadě: publikovat kritiku Ovečkina v českém deníku je jako křičet do lesa. Publikovat ji v novinách, které leží na stolech v kancelářích kolem Capital One Areny, je přímý zásah do nervového centra.
Dva nesmiřitelné rámce
Na jedné straně stojí Haškova logika: kdo veřejně podpoří režim vedoucí válku, přestává být neutrálním sportovcem. Na druhé straně stojí oficiální stanovisko NHL z 28. února 2022, které dodnes platí beze změny: ruští hráči v NHL reprezentují své kluby, nikoli svou zemi.
Kontrast je ostrý. A ještě ostřeji vynikne ve srovnání s IIHF, která pro sezonu 2026/27 nepustila Rusko na mistrovství světa mužů, juniorský šampionát ani oba turnaje do osmnácti let. Mezinárodní hokej tedy říká: Rusko ven. NHL říká: ruští hráči hrají za kluby. Hašek říká: to je pokrytectví.
Sekundární databáze AskScores eviduje na soupiskách NHL přibližně 47 hráčů narozených v Rusku. Oficiální statistika prvního dne sezony za předchozí ročník uváděla 56. Ať je číslo jakékoli, jde o desítky sportovců, jejichž status by Haškova logika proměnila z hokejové otázky v politickou.
Víc než sportovní rubrika
Věc už přesáhla hranice sportu. Ještě před Haškovým textem poslal americký kongresman Joe Wilson dopis komisaři NHL Garyu Bettmanovi s výzvou k revizi politiky ligy vůči hráčům aktivně vystupujícím v propagandě autoritářských režimů. Na platformě Change.org vznikla fanouškovská petice žádající Capitals, aby přerušili vazby s Ovečkinem.
NHL zatím veřejně nezměnila nic. Žádné disciplinární řízení, žádná úprava pravidel, žádný nový slovník. Capitals dál počítají s Ovečkinem v sestavě. Průlom v debatě tedy nastal. Průlom v regulaci nikoli.
Podle nás je ale právě tohle podstatný posun. Haškův argument tři roky žil v prostoru, kde ho americké publikum mohlo ignorovat. Teď žije v novinách, které leží na nočním stolku washingtonského establishmentu, a vedle dopisu z Kongresu. Tlak na reputační náklady roste. Jestli se promění v pravidla, záleží na tom, kolik dalších spotů Ovečkin ještě natočí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta