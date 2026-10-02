Nasypte na podzim hořčičný prášek na záhony a na jaře vás čeká exploze květů. Draslík a fosfor v něm dělají práci za drahá hnojiva

Nasypte na podzim hořčičný prášek na záhony a na jaře vás čeká exploze květů. Draslík a fosfor v něm dělají práci za drahá hnojivaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nasypte na podzim hořčičný prášek na záhony a na jaře vás čeká exploze květů. Draslík a fosfor v něm dělají práci za drahá hnojivaZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 02.10.2026 11:36
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