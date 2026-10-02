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Nasypte na podzim hořčičný prášek na záhony a na jaře vás čeká exploze květů. Draslík a fosfor v něm dělají práci za drahá hnojiva

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Hořčičný prášek představuje pro zahradu doslova zásobárnu živin, ideální čas k jeho aplikaci je právě teď během podzimních měsíců.
Nasypte na podzim hořčičný prášek na záhony a na jaře vás čeká exploze květů. Draslík a fosfor v něm dělají práci za drahá hnojiva

Nasypte na podzim hořčičný prášek na záhony a na jaře vás čeká exploze květů. Draslík a fosfor v něm dělají práci za drahá hnojiva

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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