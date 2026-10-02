Bobrovskij vyjel na led před nováčkem a pokazil mu tradiční chvíli. Fanoušci Toronta zuří a chtějí omluvu

Rookie lap, sólové kolečko nováčka po prázdném ledě před jeho vůbec prvním zápasem, je jednou z nejsilnějších nepsaných tradic ligy. McKenna se na něj chystal před domácím úvodním zápasem Toronta proti Montrealu. Jenže na led vyjel jako první někdo jiný: jeho vlastní spoluhráč, brankář Sergej Bobrovskij. A internet explodoval.
Rituál, který jde jen jednou
Rookie lap nemá odstavec v pravidlech NHL. Nenajdete ho v soutěžním řádu ani v manuálu rozhodčích. Přesto ho dodržuje prakticky každý klub v lize. Nováček před debutem vyjede na rozbruslení sám, spoluhráči počkají v tunelu, a teprve když dokončí kolečko, vyrazí za ním celý tým. Je to gesto respektu, tichá oslava chvíle, kdy se kluk stane hráčem NHL.
Forma se liší. V Seattlu dostal Matty Beniers klasické sólové kolečko. V Chicagu jeli Bedard s Korčinským rookie lap ve dvou. Calgary před sezonou 2024/25 řešilo, jak zvládnout čtyři debutanty najednou. I gólmani mají nárok; Devon Levi z Buffala absolvoval svůj lap v plné výstroji. Pravidlo to není, ale tradice je silná. A McKenna sám po zápase řekl to podstatné: „Jde to jen jednou.“
Co přesně se stalo v tunelu
Bobrovskij má roky zdokumentovanou rutinu: na led chodí první. Ještě jako brankář Floridy Panthers o ní mluvil během finále Stanley Cupu 2024, popisoval ji jako součást mentální a fyzické přípravy, rituál, který mu pomáhá najít soustředění. Když v létě 2026 přestoupil do Toronta, rutinu si přivezl s sebou.
Jenže 29. září se jeho zvyk střetl s jednorázovou tradicí. McKenna mířil na svůj lap, Bobrovskij vyjel na led první. Teprve pak odbočil k mantinelu. McKenna kolečko nakonec absolvoval, ale už ne na úplně prázdném ledě, jen pro sebe. Přesně ta exkluzivita, prázdná plocha, ticho, jen jeden pár bruslí, je přitom celá pointa.
Veřejné vysvětlení od Bobrovského k tomuto konkrétnímu večeru se dosud neobjevilo. Dohledatelný komentář chybí. Trenér Jim Hiller měl po zápase standardní tiskovou konferenci, ale textový přepis k tématu rookie lapu není k dispozici.
Číslo 72 a optika „druhého ústupku“
Aby příběh dostal v Torontu ještě ostřejší hranu, stačí se vrátit o pár měsíců zpátky. McKenna přišel na rozvojový kemp Maple Leafs začátkem července 2026 s číslem 72, svým oblíbeným. Bobrovskij ho nosil ve Floridě. Když se v létě přesunul do Toronta, McKenna mu číslo přenechal a přešel na 92.
Gesto, které by jinde proběhlo bez povšimnutí, se v torontském mediálním ekosystému okamžitě zapamatovalo. A když pak Bobrovskij narušil rookie lap, část fanoušků si obě epizody spojila: nováček ustoupil veteránovi s číslem, veterán neustoupil nováčkovi s tradicí. Spravedlivé, nebo ne, tahle optika příběh živí.
Proč to v Torontu vybuchlo víc než jinde
Toronto není normální hokejové město. Každý detail se čte pod lupou, každé gesto se interpretuje jako signál kultury organizace. McKenna není ledajaký nováček, je jednička draftu, největší talentový příslib Leafs za poslední roky. Jeho debut sledovaly kamery, sociální sítě i sloupkaři s připravenými texty.
V sekundární debatě se okamžitě objevily výzvy k veřejné omluvě. Fanoušci vytáhli starší klip z prosince 2021, kdy Bobrovskij při debutu Colea Schwindta v Panthers údajně v tunelu počkal. Pokud tehdy respektoval tradici, proč ne teď? Jenže originální záběry jsou citované nepřímo a jasný vzorec „dělá to schválně nováčkům“ z nich vyvodit nelze.
McKenna sám incident veřejně nedramatizoval. Po zápase mluvil o rookie lapu pozitivně: „Bylo to skvělé,“ řekl. Nervóznější prý byl z vlastního výkonu než z předzápasového momentu.
Drobnost, která není drobnost
Výkonově je to marginální. Bobrovskij nevyhodil McKennu ze sestavy, nesebral mu minuty, neublížil mu fyzicky. Ale v prostředí, kde se z každého detailu čte hierarchie kabiny, symbolika podobných momentů přerůstá jejich faktický rozměr. Rookie lap nejde zopakovat. McKenna to ví. Bobrovskij se k tomu veřejně nevyjádřil. A Toronto má další příběh, který bude žít tak dlouho, dokud bude potřebovat důkaz, že jeho organizace umí, nebo neumí, chránit své nováčky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka