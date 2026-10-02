Ornella Muti se v 71 letech ukázala ve spodním prádle při uklízení. V domě jí dělají společnost prasata

Ornella Muti ve filmu Smrt darebáka (1977), FOTO: Adel Productions / distr. Česká televize Ornella Muti ve filmu Smrt darebáka (1977), FOTO: Adel Productions / distr. Česká televize Ornella Muti ve filmu Smrt darebáka (1977), FOTO: Adel Productions / distr. Česká televize Ornella Muti ve filmu Smrt darebáka (1977), FOTO: Adel Productions / distr. Česká televize Ornella Muti ve filmu Smrt darebáka (1977), FOTO: Adel Productions / distr. Česká televize
Italská herečka Ornella Muti letos v březnu oslavila jedenasedmdesáté narozeniny. Stále se věnuje herectví a na jaře uvedla v Cannes svůj nový film. Volný čas tráví v bývalém opatství na italském venkově, kde ji nedávno její dcera natočila ve spodním prádle ve společnosti vietnamského prasete. Venkovský život s neobvyklými mazlíčky
Ornella Muti se přestěhovala z Říma do menší obce Lerma v regionu Piemont. Obývá rozsáhlý rustikální dům vybudovaný z bývalého opatství, který obklopuje velká zahrada. Herečka v rozhovorech zmiňuje, že chodí brzy spát a brzy vstává.
V září na sociálních sítích vzbudilo pozornost
, které zveřejnila její jednapadesátiletá dcera Naike Rivelli. Zaznamenala na něm svou matku, jak se doma věnuje domácím pracím oblečená pouze ve spodním prádle. Sledující v komentářích chválili hereččinu fyzickou kondici. video
Samotná Ornella Muti na dotazy ohledně svého vzhledu odpovídá jednoduše.
„Nepouštím do sebe stáří,“ prohlásila v minulosti a dodala, že když někdy vysloví svůj věk nahlas, připadá si, jako by mluvila o někom jiném. K dobré formě jí pomáhá cvičení jógy a vegetariánská strava.
Na videu se kromě italské hvězdy objevilo také vietnamské prase. Dcera Naike, která je přísná veganka, si pořídila dvě prasátka jménem Chiara a Fede. Zvířata sdílejí s rodinou společnou domácnost a pohybují se volně po velké kuchyni po boku několika psů a koček.
Kariéra v Evropě a neúspěch za oceánem
Ve světě filmu se Muti pohybuje přes padesát let. Objevil ji režisér Damiano Damiani, který ji ve čtrnácti letech obsadil do snímku Nejkrásnější manželka a doporučil jí změnit občanské jméno Francesca Romana Rivelli na umělecký pseudonym. V osmnácti letech otěhotněla. Její matka i herecký agent jí radili odcestovat do zahraničí na potrat, protože v Itálii byly tehdy interrupce nelegální. Ona to odmítla a porodila dceru Naike.
K nejvýraznějším evropským projektům z její rané kariéry patří francouzský kriminální thriller Smrt darebáka z roku 1977, kde si zahrála po boku
. Natáčení provázely komplikace, protože herečka v té době vůbec neovládala francouzštinu. V pátek 2. října od 20:00 tento film vysílá stanice ČT2. Alaina Delona
V Itálii a ve Francii šla z role do role, americký trh si ale nikdy nepodmanila. O kariéru v
se pokoušela po dvacítce, nedokázala se tam však nikdy prosadit. Hollywoodu
„Měla jsem dva hendikepy. Byla jsem cizinka a přišla jsem tam jako dvacetiletá matka. Koukali na mě jako na exota. V Americe se nejprve buduje kariéra,“ vysvětlila zpětně svůj americký neúspěch, kterého podle svých slov nelituje. Filmům se věnuje dodnes. Letos v květnu odjela na filmový festival v Cannes představit snímek Roma elastica. Zpronevěra a ultimátum od partnera
V osobním životě si prošla několika náročnými vztahy. Z prvního natáčení si odnesla vztah s o deset let starším hercem Alessiem Oranem. Později se vzali, manželství ale skončilo rozvodem.
Jejím druhým manželem se stal burzovní makléř Federico Fachinetti, se kterým má dceru Caroline a syna Andreu. Fachinetti jménem své manželky podepisoval falešné směnky a systematicky ji okrádal o vydělané peníze. Rodina kvůli jeho dluhům přišla o vilu a následoval bouřlivý rozvod.
Od roku 1998 žila deset let s plastickým chirurgem Stefanem Piccolem, který byl o osm let mladší. Vztah ukončila ve chvíli, kdy jí partner dal na výběr mezi ním a jejími dětmi. Potomkům přitom podřizovala celou kariéru a vždy dodržovala pravidlo, že o víkendech nenatáčí a věnuje se výhradně rodině.
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