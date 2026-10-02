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Ornella Muti se v 71 letech ukázala ve spodním prádle při uklízení. V domě jí dělají společnost prasata

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Italská herečka Ornella Muti oslavila jedenasedmdesáté narozeniny. Žije na venkově, věnuje se zvířatům a podle svých slov k sobě vůbec nepouští stáří.
Ornella Muti ve filmu Smrt darebáka (1977)

Ornella Muti ve filmu Smrt darebáka (1977)

Zdroj: FOTO:Adel Productions / distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 18:27

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