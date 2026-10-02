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Šulc dostal červenou a Karabec se zranil. Denia musí proti mistrům světa přestavět útok a jedna varianta vyčnívá

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Pavel Šulc po červené kartě stojí, Adam Karabec opustil sraz se zraněným kotníkem. Santi Denia musí přestavět útok na nejtěžší zápas skupiny.
Šulc dostal červenou a Karabec se zranil. Denia musí proti mistrům světa přestavět útok a jedna varianta vyčnívá

Šulc dostal červenou a Karabec se zranil. Denia musí proti mistrům světa přestavět útok a jedna varianta vyčnívá

Zdroj: Česká fotbalová reprezrentace
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 19:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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