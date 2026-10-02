Šulc dostal červenou a Karabec se zranil. Denia musí proti mistrům světa přestavět útok a jedna varianta vyčnívá

Když v neděli v Praze rozhodčí po konzultaci s VAR změnil Šulcovu žlutou kartu za faul na Elliota Andersona na červenou, česká ofenziva přišla o jeden ze svých pilířů. O den později přibyla druhá rána: Karabec, autor jediného českého gólu v tomto reprezentačním okně, zabalil věci a vrátil se do Sparty s poraněným kotníkem. Dva hráči, kteří pod Deniou nastoupili v základu obou dosavadních zápasů Ligy národů, budou v sobotu 3. října ve 20:45 v Oviedu chybět. Proti Španělsku, které po výhrách 3:2 nad Anglií a 4:1 nad Chorvatskem vede skupinu s plným počtem bodů.
Co přesně Česko ztrácí
Šulcova červená padla v 68. minutě duelu s Anglií. Původní žlutá neobstála, VAR vyhodnotil zákrok na Andersona jako příliš tvrdý a rozhodčí sáhl po přímém vyloučení. Podle článku 60 regulí Ligy národů znamená červená karta automatický stop na příští utkání. Delší trest by hrozil jen v případě, že by UEFA zákrok překlasifikovala jako závažnější provinění, zatím se tak nestalo.
Karabcův případ je znepokojivější. Sparta po jeho návratu ze srazu uvedla, že „to vypadá na vážnější zranění“, přesná diagnóza ale ke 2. říjnu veřejně potvrzená není. Jisté je, že nebude k dispozici ani pro sobotní duel ve Španělsku, ani pro pondělní zápas v Anglii.
Denia po zápase s Anglií na tiskové konferenci řekl, že Šulc je „velmi důležitý hráč, který umí hrát na více pozicích“. Karabec zase proti Chorvatsku ukázal, proč ho trenér stavěl od první minuty, jeho gól byl jediným českým zásahem v celém dosavadním průběhu Ligy národů. Ztráta obou najednou není jen personální komplikace. Je to amputace kreativního centra.
Jak Denia útok poskládá
Ve dvou odehraných zápasech se španělsko-český trenér držel jednohrotového modelu s Patrikem Hložkem na špici a trojicí pohyblivých ofenzivních hráčů pod ním. Proti Anglii to byli Radosta, Karabec a Šulc, a právě dva z nich teď vypadli.
Nejpravděpodobnější scénáře podle mediálních odhadů iDNES:
- Varianta A: Hložek zůstává na hrotu, Ambros přebírá Šulcovu kreativní roli, Lingr obsadí levou ofenzivní pozici po Karabcovi. Radosta si drží místo.
- Varianta B: Na hrot jde nově povolaný Ryan Naderi z Rangers, Hložek se posune do nižší podpůrné role a kolem něj rotují Ambros s Lingrem.
Ani jedna varianta není přímou kopií toho, co Šulc a Karabec nabízeli. Spíš jde o přerozdělení funkcí mezi víc hráčů. Ambros umí držet balon a kombinovat, ale nemá Šulcovu schopnost měnit pozice v průběhu zápasu. Lingr je důraznější v pokutovém území, ale Karabcovu levou nohu a průnikové přihrávky nenahradí.
Naderi s týmem do Ovieda odcestoval, jeho start v základu ale potvrzený není. Oficiální soupiska UEFA mezi útočníky uvádí jen Hložka, Vašulína a Lingra, zbytek ofenzivních řešení tvoří záložníci a univerzálové.
Soupeř, který nečeká
Španělsko v létě 2026 podruhé v historii ovládlo mistrovství světa. Do Ligy národů vstoupilo tak, jak se na čerstvé šampiony sluší: šest bodů ze dvou zápasů, sedm vstřelených gólů. Lamine Yamal má po dvou kolech tři branky, Mikel Oyarzabal přidal další. Na křídlech číhá Nico Williams, ze střídačky hrozí Ferran Torres.
Česko je po porážkách s Chorvatskem a Anglií bez bodu. Už remíza by v Oviedu byla překvapením.
Problém není jen kvalitativní propast mezi soupiskami. Denia řeší kumulaci zranění, která nemá v tomto srazu obdobu, ČTK eviduje už osmého hráče, který z reprezentační akce vypadl. Ještě před prvním zápasem musel trenér provést šest změn v nominaci. Teď přišly další dvě, a to na nejcitlivějších postech.
Co dává v tuto chvíli smysl
Hledat „novou hvězdu“, která v Oviedu zázračně nahradí Šulce i Karabce, by bylo naivní. Denia to nejspíš ví. Pravděpodobnější cesta vede přes defenzivní disciplínu a spoléhání na to, že Hložek v jednom ze svých momentů dokáže něco vytvořit z minima prostoru.
Předpokládaná sestava (Kinský; Chaloupek, Hranáč, Krejčí; Sláma, Sadílek, Červ, Radosta; Ambros, Lingr; Hložek) je mediální odhad, ne oficiální informace. Denia může překvapit. Ale ať už vybere kohokoliv, bude to tým bez dvou hráčů, kteří definovali jeho dosavadní ofenzivní identitu.
Sobotní večer v Oviedu ukáže, jestli česká reprezentace dokáže fungovat i bez nich, nebo jestli dva výpadky stačí k tomu, aby se z těžkého zápasu stal beznadějný.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner