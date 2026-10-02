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Nová cyklostezka na Příbramsku propojí tři obce a stane se součástí trasy z Norska na Maltu

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Cyklisté jezdící v okolí Slapské přehrady se nyní mezi Chotilskem a Mokrskem musí protlačovat po silnici. To by se mělo změnit. Středočeský kraj připravuje…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 18:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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