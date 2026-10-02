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Ukončí Sepang období sucha? Antonelli by konečně přivítal déšť

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Tato sezóna působí jako zakletá, protože v důležitých částech závodních víkendů ještě ani jednou nepršelo. Malajsie je ideálním místem, kde by si piloti vůbec poprvé mohli vyzkoušet monoposty na vodě.
Ukončí Sepang období sucha? Antonelli by konečně přivítal déšť

Ukončí Sepang období sucha? Antonelli by konečně přivítal déšť

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 18:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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