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Jedna SMS ho přesvědčila, že si na něj někdo bere úvěry. Sám pak zašel do banky a přišel o milion korun

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Dennívýzva
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Muž z jižních Čech ke konci července uvěřil podvodné SMS o cizím úvěru na jeho jméno. Nakonec sám vybral úspory, vzal si půjčku a hotovost předal kurýrům.
Hotovost

Hotovost

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz)
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 20:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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