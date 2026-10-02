Jak se mění psí miska v roce 2026: veterináři už neřeší jen maso, ale i mikrobiom

Ještě před několika lety se debata o výživě psů točila hlavně kolem obsahu masa, bílkovin nebo tuků. Dnes se však pohled odborníků výrazně mění. Moderní výzkum ukazuje, že o kvalitě krmiva nerozhoduje pouze složení na etiketě, ale také to, jak potrava ovlivňuje trávení, střevní mikrobiom, imunitu a dlouhodobé zdraví psa.
Stejně jako lidé začali v posledních letech řešit zdraví střev, probiotika nebo funkční potraviny, podobnou proměnou prochází i svět výživy domácích mazlíčků. Vědci se stále častěji zajímají nejen o to, co pes sní, ale především o to, co se s potravou děje dál v jeho organismu. Moderní výzkum totiž ukazuje, že o kvalitě krmiva nerozhoduje pouze to, co je napsáno na obalu. Stále více záleží na tom, jak jsou živiny využitelné, jak krmivo ovlivňuje trávení a co se děje v organismu několik hodin, dní nebo dokonce let po jeho konzumaci.
„Už dávno nejde jen o to, jestli má krmivo dost bílkovin, tuků nebo vitamínů. To, co našim psům každý den dáváme do misky, je ovlivňuje mnohem víc, než si možná myslíme. Nejde už jen o otázku, co krmivo obsahuje, ale především o to, co skutečně dělá v organismu,“ vysvětluje odbornice na výživu psů a koček Lucie Simon.
Čeští pejskaři ale stále sledují hlavně obsah misky
Přestože se odborná debata posouvá směrem k mikrobiomu a dlouhodobému vlivu výživy na zdraví, většina majitelů psů při výběru krmiva stále spoléhá na jednodušší ukazatele. Průzkum organizátorů Vital Pes Kongresu realizovaného prostřednictvím platformy Instant Research od Ipsos na vzorku 800 respondentů ukázal, že 74 % lidí považuje za známku kvalitního krmiva vyšší obsah masa. Dalších 68 % věří, že přírodní krmivo je automaticky zdravější než krmivo obsahující syntetické složky, a 51 % respondentů za zdravější považuje bez obilné receptury.
Podle odborníků však právě tady vzniká největší rozdíl mezi tím, podle čeho lidé vybírají krmivo, a tím, co dnes dokáže změřit věda. O kvalitě totiž nerozhoduje jeden údaj na obalu, ale celkový dopad na organismus psa.
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Neviditelný svět ve střevech psa
Jedním z největších témat současné veterinární výživy je střevní mikrobiom. Ve střevech psa žijí miliardy bakterií a dalších mikroorganismů, které pomáhají zpracovávat potravu, podílejí se na tvorbě různých látek a komunikují s imunitním systémem. To znamená, že když krmíme svého psa, nekrmíme pouze jeho, ale také celý tento složitý ekosystém.
Právě proto se do centra zájmu dostávají probiotika, prebiotika nebo postbiotika. Odborníci ale upozorňují, že neexistuje jedna zázračná složka ani jeden univerzálně zdravý jídelníček. Každý pes je jiný a jeho potřeby se mění podle věku, zdravotního stavu i životního stylu.
Foto: Pixabay
Psí výživa se začíná podobat té lidské
Podobně jako lidé začali řešit probiotika, zdraví střev nebo funkční potraviny, dostávají se tato témata i do světa domácích mazlíčků. Odborníci zkoumají vztahy mezi mikrobiomem, metabolismem, imunitou a celkovým zdravím. Do popředí se dostávají probiotika, prebiotika i další funkční složky krmiv. Zároveň ale upozorňují, že neexistuje jedno univerzální krmivo, které by vyhovovalo všem psům. Každé zvíře má jiné potřeby dané věkem, zdravotním stavem, prostředím i životním stylem.
„Stejně jako lidé řeší zdraví střev, začínáme se na podobné souvislosti dívat i u psů. Každý pes je jiný a jeho potřeby ovlivňuje věk, zdravotní stav i životní styl. Proto už nehledáme jednu zázračnou surovinu nebo krmivo pro všechny, ale snažíme se pochopit, jak výživa ovlivňuje jeho organismus jako celek,“ říká specialistka na výživu psů a koček Lucie Simon.
Právě nejnovější poznatky z oblasti výživy, zdraví a péče o psy budou jedním z hlavních témat Vital Pes Kongresu, který se uskuteční 4. listopadu 2026 v Brně pod taktovkou Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Na akci vystoupí čeští i zahraniční odborníci, kteří představí aktuální pohled na výživu psů, fungování mikrobiomu i další témata, o nichž se dnes mezi veterináři a výživovými specialisty nejvíce diskutuje.
Zdroje info: Autor, Lucie Simon, peskongres.cz
Náhledové foto: Pixabay, fotogalerie se svolením peskongres.cz
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