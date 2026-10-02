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Jak se mění psí miska v roce 2026: veterináři už neřeší jen maso, ale i mikrobiom

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Dennívýzva
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Ještě před několika lety se debata o výživě psů točila hlavně kolem obsahu masa, bílkovin nebo tuků. Dnes se však pohled odborníků výrazně mění. Moderní výzkum ukazuje, že o kvalitě krmiva nerozhoduje pouze složení na etiketě, ale také to, jak potrava ovlivňuje trávení, střevní mikrobiom, imunitu a dlouhodobé zdraví psa.
Pes krmivo

Pes krmivo

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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