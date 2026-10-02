Stačí přičichnout k listům a rýma ustoupí. Rýmovník je nejlepší zasadit právě teď, než přijde první vlna nachlazení

P
lectranthus amboinicus alias rýmovník, známý také jako kubánské oregano nebo mexická máta, je všestranná a nenáročná bylina. Patří do čeledi hluchavkovitých ( Lamiaceae) a je známý svými aromatickými listy a snadným pěstováním, jak píše web Plants. Jak správně pěstovat rýmovník
Tahle léčivka dává přednost světlému a teplému místu, ale snese i polostín. Ideální je umístit ji na místo, kde bude mít denně
alespoň 4-6 hodin nepřímé sluneční světlo. Tato bylina nemá ráda přímé ostré slunce, které by mohlo spálit její masité, šťavnaté listy. Ideální je okenní parapet, na který dopadá ranní světlo, nebo místo u okna orientovaného na východ či západ. Nedávejte ji na místa s průvanem, jako jsou dveře nebo často otevíraná okna, protože špatně snáší studený průvan. Půda a pěstování v květináči
Rostlině se podle webu
TheSpruce nejlépe daří v dobře propustné půdě. Dobře se pro ni hodí směs určená pro sukulenty nebo kaktusy, nebo si můžete vytvořit vlastní směs kombinací běžné zeminy s pískem nebo perlitem, což zlepší drenáž. Zajistěte, aby měl květináč dostatečné odtokové otvory, aby se zabránilo přemokření, které může způsobit hnilobu kořenů. Zdroj fotografie: Pixabay Tahle léčivka dává přednost světlému a teplému místu, ale snese i polostín.
A pozor dejte i na zálivku – rýmovník totiž toleruje spíše sucho než přemokření. Když je vrchní centimetr půdy na dotek suchý, rostlinu důkladně zalijte a nechte přebytečnou vodu odtéct. Na podzim a v zimě pak četnost zalévání snižte, protože růst rostliny se zpomaluje.
Teplota a vlhkost
Této bylince se nejlépe daří při teplotách mezi 15-24 °C. Nesnáší mráz a ani není nijak zvlášť náročný na vlhkost vzduchu –
přesto mu však ten úplně vysušený nesvědčí. Pokud je u vás doma v zimě velmi sucho, může pomoci umístění malého zvlhčovače vzduchu v blízkosti rostliny nebo občasné mlžení. Zdroj fotografie: Pixabay Ideální čas pěstovat rýmovník: Není náročný, na podzim a v zimě dokáže pomoci. Ideální období pro pěstování je právě teď
Už pouhé přičichnutí k listům rýmovníku dokáže ulevit od rýmy. Jeho éterické oleje, které mají přirozené antimikrobiální vlastnosti, navíc pomáhají čistit vzduch v místnosti, takže je ideálním společníkem v období nachlazení a chřipek.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři