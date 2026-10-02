Brankář Rangers předvedl 24 zákroků a pak střelil gól z vlastního pásma. Jako první gólman v historii klubu

Čtvrtek 1. října 2026, Madison Square Garden, třetí třetina domácího úvodního zápasu sezony. Rangers vedou nad Tampa Bay Lightning 4:1, soupeř stáhl brankáře a tlačí se do útočného pásma. Obránce Tampy John Carlson rozehrává do rohu, jenže puk se odráží zpět směrem k brankovišti Rangers. Šesťorkin do něj najíždí, vkleče ho bleskově posílá přes celé kluziště a trefuje prázdnou branku. Čas 17:26. Bez asistence. Konečných 5:1. A sto let stará statistická nula je pryč.
Moment, který dává smysl právě u něj
Gól brankáře vypadá jako kuriozita. V případě Šesťorkina jde spíš o nevyhnutelnost, která si jen hledala správný okamžik. Ruský gólman patří mezi nejlepší rozehrávače na své pozici v celé NHL, drží Vezina Trophy za sezonu 2021/22 a spoluhráči o jeho ambici věděli dávno. Mika Zibanejad po zápase přiznal, že na střídačce „asi tucetkrát“ čekali, kdy mu to konečně padne.
Sám Šesťorkin přes clonící hráče neviděl dopad puku. Že gól platí, mu potvrdil až řev osmnácti tisíc diváků a spoluhráči, kteří se na něj sesypali u branky. Henrik Lundqvist, legenda, jejíž číslo 30 visí pod stropem MSG, reagoval na sociálních sítích jedinou větou: byla to jen otázka času.
Jak vzácný je gól brankáře v NHL
Šesťorkin se stal teprve 18. brankářem v dějinách NHL, který kdy skóroval. Celkově jde o 21. gól gólmana v historii ligy. Z toho pouze 12 padlo přímou střelou do prázdné branky, zbývajících devět bylo připsáno brankářům jako posledním hráčům, kteří se dotkli puku před soupeřovým vlastním gólem.
Naposledy před Šesťorkinem skóroval v NHL Ilja Sorokin 1. března 2025, ale šlo právě o ten druhý typ, gól připsaný po vlastňáku soupeře. Přímá střela přes celé kluziště, jakou předvedl Šesťorkin, je ještě o stupeň vzácnější.
Pro srovnání: ve fotbale drží rekord v gólech brankáře Brazilec Rogério Ceni se 129 trefami za kariéru. Jenže fotbalový brankář chodí na standardní situace a penalty. Hokejový gólman stojí v brance a střílí přes 55 metrů ledu. Jsou to dva úplně jiné světy.
Víc než jeden gól, celý večer patřil Šesťorkinovi
Gól do prázdné branky uzavřel zápas, ale nerozhodl ho. To udělal Šesťorkin svými 24 zákroky. Rangers vedli po první třetině 2:0 díky Zibanejadovi v přesilovce a Dorofejevovi, ve druhé třetině zvýšil Tolvanen. Nikita Kučerov sice snížil na 3:1, ale Perreault vrátil třígólový náskok a Rangers navíc ubránili všech sedm oslabení.
Podle oficiálních poznámek po zápase si Šesťorkin tím večerem připsal i stou domácí výhru v Madison Square Garden, čtvrtým nejrychlejším tempem mezi gólmany Rangers v historii.
Sto let bez gólmanského gólu
New York Rangers existují od 15. května 1926. Prošli érou Marka Messiera, českou érou kolem Jaromíra Jágra, který byl kapitánem v letech 2006–2008, a dekádou Henrika Lundqvista. Žádný z jejich brankářů, ani Lundqvist, ani Richter, ani žádný z desítek dalších, nikdy neskóroval. Šesťorkin tu nulu smazal ve svém stylu: dominantním výkonem v brance, ke kterému přidal historický vykřičník.
Trenér Tampy Jon Cooper po zápase mluvil hlavně o slabém odporu vlastního týmu. O Šesťorkinově gólu se příliš nerozpovídal. Nemusel. Záběry mluví samy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka