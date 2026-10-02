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Spartu čeká nejhorší zpráva. Karabec po srážce s Alexanderem-Arnoldem opustil reprezentaci a klub hlásí vážné zranění

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Adam Karabec nedohrál úterní zápas Ligy národů proti Anglii. Sparta mluví o vážnějším zranění kotníku.
Spartu čeká nejhorší zpráva. Karabec po srážce s Alexanderem-Arnoldem opustil reprezentaci a klub hlásí vážné zranění

Spartu čeká nejhorší zpráva. Karabec po srážce s Alexanderem-Arnoldem opustil reprezentaci a klub hlásí vážné zranění

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 21:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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