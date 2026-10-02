Spartu čeká nejhorší zpráva. Karabec po srážce s Alexanderem-Arnoldem opustil reprezentaci a klub hlásí vážné zranění

Třicátá devátá minuta v pražském Edenu, souboj u postranní čáry s Trentem Alexanderem-Arnoldem. Karabec zůstal ležet, chytil se za kotník a po krátkém ošetření odkulhal ze hřiště. Ještě před přestávkou ho nahradil Ondřej Lingr. Ve středu ráno přišlo vyšetření, ve čtvrtek po poledni verdikt: kapitán Sparty opouští reprezentační sraz a míří zpátky do klubu na další testy. Přesná diagnóza zatím chybí, ale signály (nedohraný zápas, konec na srazu, slova Sparty o „vážnějším zranění“) mluví jasně. Tohle není šrám do dalšího kola.
Jediný střelec, který odchází
Česká reprezentace pod Santi Deniou vstoupila do nového ročníku Ligy národů dvěma porážkami. Proti Chorvatsku padla 1:2, proti Anglii 0:2. Jediný český gól celého zářijového srazu dal právě Karabec, po přihrávce Adama Hložka v prvním utkání. Teď z kádru vypadává nejen tvůrce šancí, ale i jediný hráč, který dokázal skórovat.
K tomu je třeba přičíst červenou kartu Pavla Šulce. Denia tak přijde pro říjnové duely (3. října ve Španělsku a 6. října v Anglii) o dva ofenzivní hráče najednou. Kreativita mezi řadami se dramaticky ztenčuje. Nejpravděpodobnější variantou na Karabcovu pozici je Lingr, který už proti Anglii vstoupil do hry. Mezi dalšími možnostmi figurují Lukáš Ambros nebo posun Hložka pod hrot, každá z nich ale přináší jiný typ kompromisu.
Proč to pro Spartu bolí víc než běžná rotace
Karabec se na Letnou vrátil po dvou sezonách v zahraničí a klub mu na konci srpna svěřil kapitánskou pásku. Nebylo to gesto ze sentimentu. Za Spartu má celkem 148 soutěžních startů, 15 gólů a 11 asistencí. V aktuální ligové sezoně odehrál osm zápasů, 637 minut, vstřelil tři branky a přidal jednu asistenci. Čísla odpovídají hráči, který chytil formu a kolem něhož se staví ofenzivní hra.
Sportovní ředitel Tomáš Rosický v nedávném rozhovoru popisoval letní přestavbu kádru a Karabcovu roli v ní jako součást nové osy mužstva. Nejde tedy o ztrátu jednoho z mnoha rotujících záložníků. Jde o hráče, jemuž bylo ve třiadvaceti svěřeno vedení týmu, a který tu důvěru na hřišti oplácel.
Říjnový program pod otazníkem
Přesná diagnóza ani délka rekonvalescence nejsou ke čtvrtku známé. Sparta uvedla pouze to, že Karabce čekají další vyšetření po návratu do klubu. Jisté jsou dvě věci: reprezentační zápasy proti Španělsku a Anglii bez něj a nejistota kolem nejbližšího sparťanského bloku.
Podle oficiálního kalendáře Sparty čeká tým v říjnu nabitý program:
- Pardubice (liga)
- Lillestrøm (evropské poháry)
- Baník Ostrava (liga)
- Olympiakos (evropské poháry)
Čtyři zápasy ve čtrnácti dnech, dva z nich na evropské scéně. Pokud čtvrteční vyšetření potvrdí i středně dlouhou pauzu, Sparta vstoupí do nejtěžší části podzimu bez svého kapitána a hlavního tvůrce hry. Krátkodobě bude muset řešení hledat uvnitř kádru, okamžitý přestupový zásah v tuto chvíli nikdo nenaznačuje.
Co to znamená pro Karabcův návrat do reprezentace
Pod Deniou nastoupil Karabec v obou zářijových zápasech v základní sestavě. Budoval si pozici v novém cyklu národního týmu, sbíral minuty proti elitním soupeřům a jediným gólem srazu dokazoval, že do téhle úrovně patří. Místo aby pokračoval, vypadává právě ve chvíli, kdy si mohl roli definitivně zafixovat. Reprezentační okna jsou vzácná měna a dvě zmeškaná utkání proti Španělsku a Anglii se těžko nahrazují.
Čtvrteční vyšetření ve Spartě rozhodne o číslech, tedy týdnech, diagnóze a termínu návratu. Ale i bez nich je jasné, že Letná přišla o hráče, kterému svěřila pásku, ofenzivní klíče i budoucnost. A to v nejméně vhodný moment.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle