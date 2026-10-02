Hokejisté Brna porazili po nájezdech Mladou Boleslav 3:2, rozhodl Čajkovič

První třetina se hrála v ostrém tempu, oba týmy výborně bruslily a snažily se projít před soupeřova brankáře. Do první velké šance se dostala Kometa, ale Flekovu přihrávku nedokázal nejproduktivnější domácí hráč Leino zasunout za Furchova záda.
Brňané drželi Bruslaře dost daleko od své branky a Rabčan neměl příliš mnoho práce. Z mírné převahy si Jihomoravané vytvořili několik gólových příležitostí, ale Furch střelám z holí Fleka a Kollára v závěru úvodního dějství odolal.
Hosté měli na začátku druhé třetiny výhodu přesilové hry, kterou ale nevyužili. K prvnímu gólu a vedení jim pomohla nedůrazná hra Komety před vlastní brankou. Po nevinné akci nahodil puk před bránu Buchtele, Hradec přetlačil Hynka Zohornu a otevřel skóre.
Kometa zvýšila ofenzivní úsilí, zatlačila Středočechy před jejich branku, nicméně gólový efekt to nemělo. Až ve 32. minutě po kombinační akci propálil Furcha z mezikruží Zbořil a potvrdil tak roli aktuálně nejlepšího střelce Komety. Na gól mu přihrál při svém 200. utkání v extralize Kučeřík.
Kometu v dalším rozjezdu za otočením skóre srazila chyba brankáře Rabčana. Vyjel daleko z branky, ale puk v lapačce neudržel a Gardoň měl cestu ke svému druhému gólu v sezoně snadnou, když trefil odkrytou klec.
Brňané pak zase hledali cestu, jak vyzrát na organizovanou obranu Boleslavi. Do konce druhého dějství se jim to ale nepodařilo, v 39. minutě pálil od modré těsně nad Gulaši.
V úvodu třetí třetiny měla Kometa výhodu dvou přesilových her, které ale nedokázala proměnit ve vyrovnání. Chyběla jí přesnost přihrávek, vázla kombinace a hosté měli dostatek času i prostoru, aby brněnské akce rozbili hned v úvodu.
Středočechům taktika zahuštěného středního pásma a důsledného bránění vlastní modré čáry vyhovovala. Když k tomu přidali i brejky, mohli dokonce vedení navýšit, jako při akci a střele Fořta v 50. minutě, kdy puk jen těsně minul Rabčanovu branku.
Kometa se vyrovnání dočkala v 51. minutě, kdy se ve skrumáži před brankou nejlépe zorientoval Hynek Zohorna. Šestatřicetiletý útočník se trefil podruhé v sezoně.
Závěr základní hrací doby okořenila bitka Witkowského s Hradcem, za kterou dostali oba pětiminutové tresty. Vzápětí trefil Gríger tyč, na druhé straně čaroval při šancích Brna Furch a duel tak dospěl do prodloužení.
V něm měli hosté možnost ukončit zápas po vyloučení Pospíšila, nicméně přesilovku nevyužili. Rozhodly tak samostatné nájezdy: ve čtvrté sérii skóroval třináctý útočník Brna Čajkovič, který během zápasu odehrál jen dvě minuty a 44 vteřin.
HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 32. A. Zbořil (Kučeřík, Ilomäki), 51. H. Zohorna (Zábranský ml., Ščotka), rozhjodující sam. nájezd Čajkovič - 24. Hradec (Buchtele, Lichtag), 34. Gardoň (Gavars). Rozhodčí: Kika, Obadal - Rampír, Augusta. Vyloučení: 3:4, navic Witkowski (Brno) a Hradec (Ml. Boleslav) oba 5 min. Bez využití. Diváci: 7319.
Brno: Rabčan - Zábranský ml., Ščotka, Witkowski, Kučeřík, D. Mikyska, Gulaši, Nedomlel - H. Zohorna, Leino, K. Pospíšil - Flek, Kollár, Kunc - A. Zbořil, Ilomäki, Kusko - Brabenec, T. Zohorna, Cingel - Čajkovič. Trenér: Zábranský st.
Mladá Boleslav: D. Furch - Zámorský, Skärberg, F. Pavlík, Budík, Kubíček, D. Moravec, Křepelka - Skalický, Fořt, R. Koblížek - Martel, Gríger, Jandric - Buchtele, Hradec, Rekonen - Gardoň, Gavars, Lichtag - Závora. Trenér: Haken.