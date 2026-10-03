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Rychlé kynuté bochánky s jablky a skořicovým cukrem

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Když se venku ochladí a doma se začne víc péct, přicházejí u nás na řadu jablečné bochánky. Jsou měkké, voňavé, plněné strouhanými jablky a po upečení je ještě přetřu horkým máslem s kapkou rumu a obalím ve skořicovém cukru. Právě tahle poslední tečka z nich dělá podzimní moučník, ke kterému se u nás vracíme každý rok.
Obrázek k receptu s názvem Podzim na plechu: Jablečné bochánky s máslem, rumem a skořicí mizí ještě teplé

Obrázek k receptu s názvem Podzim na plechu: Jablečné bochánky s máslem, rumem a skořicí mizí ještě teplé

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Podzim na plechu: Jablečné bochánky s máslem, rumem a skořicí mizí ještě teplé
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 01:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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