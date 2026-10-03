Rychlé kynuté bochánky s jablky a skořicovým cukrem

Když jsem byla malá, bývalo u nás doma na podzim plno vlastních jablek. A tak se peklo pořád něco. Štrúdl, koláče, různé řezy, někdy taky jablečné bochánky. Ty se po upečení namáčely do másla s rumem a pak se obalily ve skořicovém cukru. Vonělo to po celé kuchyni. Bochánky jsou měkké, uvnitř mají strouhaná jablka a bez té máslovo-rumové vrstvy navrch by jim prostě něco chybělo.
Těsto zůstává díky
příjemně jemné, dobře se s ním pracuje a po upečení není suché. Jablka uvnitř pustí šťávu, ale nerozutečou se všude kolem, protože je v náplni jogurtu, mléku a žloutku pudinkový prášek. Není tam kvůli chuti, spíš udělá praktickou službu. Nejlepší jsou bochánky ještě teplé, chvíli po vytažení z trouby. Skořicový cukr se na ně tehdy krásně chytá a rum v másle je cítit hned při prvním kousnutí.
Můj tip: Pokud máte jablka kyselejší, přisypte do náplně ještě asi lžičku cukru. A kdo má rád výraznější vůni, může rum rozmíchat rovnou v rozpuštěném másle a bochánky jím potřít hned, dokud jsou opravdu horké. Recept na domácí jablečné bochánky se skořicí
Tohle je pečení spíš na klidnější odpoledne, kdy není potřeba spěchat od trouby pryč. Z uvedeného množství vyjde deset bochánků. Hodí se ke kávě, k čaji, a když nějaké zbudou, poslouží i druhý den jako sladká svačina.
Doba přípravy těsta: 20 minut Kynutí: 1 hodina + 20 minut Doba pečení: 15 až 20 minut Počet porcí: 10 bochánků Ingredience pro přípravu
Těsto: 250 g hladké mouky 100 g bílého jogurtu 70 g mléka 30 g oleje 20 g krupicového cukru 1 žloutek 1 špetka soli
Kvásek: 3 g sušeného droždí 1/2 lžičky krupicového cukru 3 lžíce vlažného mléka
Náplň: 500 g strouhaných jablek po oloupání a očištění 20 g cukru 1 balení vanilkového pudinku v prášku
Potření a obalení: 1 bílek 6 lžic krupicového cukru 1 lžička mleté skořice 40 g rozpuštěného másla 1 až 2 lžíce rumu Postup přípravy kynutých bochánků s jablky
1. Do malé misky nasypte
sušené droždí, přidejte půl lžičky cukru a zalijte 3 lžícemi vlažného mléka. Zamíchejte a nechte několik minut stát. Droždí by mělo nabobtnat a začít se probouzet.
2. Do větší mísy dejte
hladkou mouku, jogurt, zbytek mléka, olej, cukr, žloutek a sůl. Přilijte kvásek a vypracujte měkké hladké těsto. Nemá být pevné jako těsto na knedlíky, spíš vláčné a poddajné.
3. Mísu zakryjte utěrkou nebo fólií a nechte těsto kynout na teplém místě přibližně
1 hodinu. Mělo by viditelně zvětšit objem a při dotyku lehce pružit.
4. Mezitím připravte náplň.
Jablka oloupejte, nahrubo nastrouhejte a v cedníku je jen zlehka vymačkejte. Dejte je do mísy, přidejte cukr a vanilkový pudink v prášku. Promíchejte tak, aby se pudink dostal mezi jablka a nezůstal v jedné hromádce.
5. Vykynuté těsto rozdělte na
10 stejných dílů. Každý kousek roztáhněte v dlani na menší placku, doprostřed položte část jablečné náplně a okraje stáhněte k sobě jako měšec. Spoj pořádně přitiskněte, jinak si náplň během pečení najde cestu ven.
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6. Připravené bochánky pokládejte spojem dolů na plech vyložený pečicím papírem. Zakryjte je a nechte ještě asi
20 minut dokynout. Troubu předehřejte na 180 °C
7.
Bílek krátce prošlehejte vidličkou a potřete jím povrch každého bochánku. Při pečení díky tomu hezky chytí barvu.
8. Pečte zhruba
15 až 20 minut, až budou bochánky zlaté. Ke konci pečení je raději zkontrolujte častěji, protože každá trouba peče trochu jinak a u sladkého těsta se pár minut pozná.
9. Upečené bochánky přendejte na mřížku a nechte je krátce zchladnout. Mezitím rozpusťte
máslo a vmíchejte do něj rum. V druhé misce promíchejte krupicový cukr se skořicí.
10. Ještě vlažné bochánky potřete shora i ze stran
máslem s rumem a hned je obalte ve skořicovém cukru. Nejlepší jsou v den pečení, kdy jsou nejměkčí. Když je zavřete do dózy, zůstanou dobré i do druhého dne. Ještě pár rad na závěr k jablečným bochánkům Jestli jsou jablka hodně šťavnatá, nechte je po nastrouhání chvíli v cedníku. Náplň nebude tak řídká a při plnění se nebude tolik trhat těsto. Pudinkový prášek se dá vynechat, ale s ním náplň lépe drží pohromadě a při pečení méně vytéká. Rum nepřilévejte do úplně rozpáleného másla najednou a ve velkém množství. Jedna až dvě lžíce stačí, má jen podpořit vůni jablek a skořice. Nejlépe chutnají bochánky ještě lehce vlažné. Druhý den je krátce ohřeju v troubě, případně je nechám chvíli stát v teple u čaje, a znovu pěkně změknou. Jemnější těsto: Když se vám těsto po zadělání zdá příliš tuhé, přidejte lžíci mléka. Jogurty bývají různě husté a těsto má zůstat měkké.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková