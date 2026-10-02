Česká ofenziva stojí na Šulcovi, ale hvězda Lyonu hledá formu. Po červené proti Anglii ho podržela celá šatna

Když rozhodčí v 62. minutě domácího zápasu s Anglií zvedl po konzultaci s VAR červenou kartu, Pavel Šulc odcházel z trávníku s hlavou skloněnou k zemi. Skluz na Elliota Andersona, pozdní, s nohou vysoko, vypadal z tribuny jako tvrdý, ale regulérní souboj. Kamera u monitoru ukázala něco jiného. Původní žlutá se změnila v přímou červenou a Česko zůstalo v deseti třicet minut před koncem zápasu, který nakonec prohrálo 0:2. Byl to druhý domácí debakl během čtyř dnů. A pro Šulce symbolický bod, kde se potkaly všechny problémy posledních měsíců najednou.
Čísla, která neklamou, a čísla, která klamou
Statistický pohled na Šulcův začátek sezony 2026/27 v Lyonu vypadá na první pohled rozporuplně. Za prvních pět ligových startů odehrál 258 minut, nedal ani gól, ale zapsal tři asistence. Podle Opta Analyst byl v tom momentě druhým nejlepším nahrávačem celé Ligue 1. Kreativita tedy nezmizela. Co zmizelo, je gólová lehkost.
Srovnání s předchozími třemi sezonami mluví jasně:
|Sezona
|Zápasy
|Góly
|Asistence
|2023/24
|49
|22
|6
|2024/25
|54
|20
|14
|2025/26
|42
|15
|10
|2026/27 (5 zápasů)
|5
|0
|3
Propad v zakončení je markantní. Ale redukovat Šulcovu krizi na nulu v kolonce gólů by bylo zkreslující. Problém je jinde, v dynamice, v explozivitě, v sebejistotě. A hlavně v koleni, které od května odmítá spolupracovat.
Koleno, hlava a mistrovství, které se nepovedlo
V rozhovoru pro Seznam Zprávy Šulc poprvé otevřeně popsal, co se s ním dělo od jara. Lehké zvrtnutí v Toulouse v květnu odhalilo edém kosti v koleni. Ideální léčba? Tři měsíce klidu a berle. Reálná léčba při nabitém programu? Žádná. Hrál dál.
Na mistrovství světa nastupoval s vědomím, že koleno není v pořádku. Podvědomě ho šetřil, pohybově se necítil, hlava začala pracovat proti němu. „Nepředvedl jsem nic,“ řekl bez obalu. Bál se, co ukáže magnetická rezonance, měl obavu z menisku. Ruka proti Jižní Africe a následná penalta pro něj jen podtrhly turnaj, na který chce co nejrychleji zapomenout.
Jenže zapomenout nejde, když problém „dodnes“ trvá. Šulcova vlastní slova. Edém kosti nezmizí tím, že hráč nastoupí do dalšího zápasu.
Červená, která změnila zápas, a dvě vyloučení, která spolu nesouvisejí
Šulcovo vyloučení proti Anglii bylo teprve druhé v reprezentačním a klubovém kontextu za poslední dva roky. To první přišlo ve finále MOL Cupu 2024 proti Spartě, jenže tam šlo o druhou žlutou kartu, tedy o součet napomenutí. Proti Anglii dostal přímou červenou po přezkumu VAR za nebezpečný zákrok. Disciplinární mechanismus i povaha situace jsou zásadně odlišné.
Trenér Santi Denia na tiskové konferenci po zápase vyloučení označil za klíčový moment utkání. Ale neobviňoval. „Není to individuální chyba, to se ve fotbale stává,“ řekl. „Věřím mu. Je to neskutečný hráč, pro tým velmi důležitý.“ Rovnou dodal, že Šulc kvůli automatickému trestu podle předpisů UEFA vynechá zápas ve Španělsku, ale že ho budou potřebovat v Anglii.
Kapitán Ladislav Krejčí po utkání ocenil, že mužstvo v deseti „drželo tvář i pod tlakem“. Konkrétní veřejnou obranu Šulce od spoluhráčů se nám nepodařilo dohledat; nejvýrazněji ho navenek podržel právě Denia.
Proč za Šulce není náhrada kus za kus
Tady je jádro problému, který přesahuje jednu červenou kartu i jednu nezvládnutou sezonu. V českém kádru neexistuje hráč, který by v jedné osobě spojoval totéž co Šulc: mezihru mezi liniemi, presingovou práci bez míče, okamžitý tlak po ztrátě a poziční flexibilitu napříč ofenzivními posty. Denia sám zmínil, že Šulc „může hrát na více pozicích,“ a právě ta univerzálnost z něj dělá hráče, kterého nelze nahradit jedním jménem.
Nejbližší alternativu v podobných prostorech ukázal Adam Karabec, který proti Chorvatsku skóroval po akci Adama Hložka. Ale Karabec je jiný typ, víc čistý tvůrce, méně pracant. Pokud by se Šulcův zdravotní limit táhl další týdny, Denia by musel jeho roli rozdělit mezi dva, možná tři hráče. A to je vždycky kompromis.
Krátkodobě Šulc o pozici nepřijde. Trenérova veřejná důvěra byla jednoznačná, čísla z Lyonu nejsou katastrofální a zdravotní příčina propadu je pojmenovatelná. Ale koleno, které „ideálně potřebuje tři měsíce klidu,“ a hráč, který místo toho nastupuje každý týden, to je rovnice, která se jednou musí vyřešit. Buď klidem, nebo bolestí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle