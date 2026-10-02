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Soused na zahradě vůbec neseká trávu. Jakmile uschne, nekompromisní pokutu 25 000 Kč mu napaří přímo hasiči

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Zanedbaná sousední zahrada plná bodláků a vysoké trávy není jen estetický problém. Zjistěte, jaké povinnosti ukládá zákon o rostlinolékařské péči, proč je svévolné posekání trestné a jak donutit souseda k nápravě přes obec či soud.
Zanedbaná zahrada s přerostlou vysokou neposekanou trávou a plevelem u sousedního pozemku.

Zanedbaná zahrada s přerostlou vysokou neposekanou trávou a plevelem u sousedního pozemku.

Zdroj: Vmenkov / Wikimedia CC 3.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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