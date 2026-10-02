Soused na zahradě vůbec neseká trávu. Jakmile uschne, nekompromisní pokutu 25 000 Kč mu napaří přímo hasiči

Přerostlá tráva a nálety bodláků ze zanedbané sousední parcely dokážou zničit léta pěstěný trávník i zeleninové záhony. Ačkoliv na cizí pozemek se sekačkou bez souhlasu majitele vtrhnout nesmíte, zákon ukládá povinnost šíření plevelů zamezit. Nečinnému sousedovi hrozí pokuta až 30 000 korun i soudní žaloba pro obtěžování imisemi.
Zatímco hluk motorové sekačky v neděli ráno bývá častým zdrojem sousedských sporů, opačný extrém, a to soused, který na pozemku nesáhne na trávu celé měsíce – představuje dlouhodobý problém pro celou ulici. Metr vysoká tráva, kopřivy a kvetoucí bodláky nejen kazí vzhled okolí, ale při dozrání semen vítr zanese miliony zárodků plevele přímo na udržované zahrady. Podle
§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči je přitom každý vlastník pozemku ze zákona povinen zjišťovat výskyt a omezovat šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikala škoda jiným osobám. Ponechat zahradu napospas bujícímu plevelu tak není pouhým projevem svobodného nakládání s vlastním majetkem, ale porušením veřejnoprávní povinnosti. Proč nesmíte vzít sekačku a parcelu posekat sami
Když se po měsících marných domluv ze sousední zahrady stane neprostupná džungle, mnoho lidí napadne radikální řešení: otevřít branku, vzít křovinořez a trávu za odpoledne posekat na vlastní pěst. Z právního hlediska jde o zásadní chybu, která se snadno obrátí proti vám.
Institut svépomoci má v českém právu podle
§ 14 občanského zákoníku velmi přísné mantinely. Svépomoc je dovolena pouze tehdy, hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně a zásah veřejného orgánu by přišel pozdě. Plevel sice roste, ale nejde o náhlou havárii srovnatelnou s prasklým potrubím nebo požárem. Vstupem na cizí oplocený pozemek se dopouštíte přestupku proti občanskému soužití, a pokud byste překonali uzamčenou bránu u obytného domu, riskujete dokonce trestný čin porušování domovní svobody. Soused by po vás navíc mohl požadovat náhradu škody za posekání porostu, který sám může označit za záměrně pěstovanou druhově bohatou louku. Vysemeňující bodláky a plevel na neudržovaném pozemku. Foto: Gary Houston / volné dílo
Zákonná cesta proto nevede přes svévolný zásah, ale přes kombinaci sousedského práva a veřejnoprávního dozoru, kde stát i samospráva disponují účinnými donucovacími prostředky.
Nedělní sekání trávy může obec zakázat. I na vlastní zahradě Přehledná matice: Který úřad řeší neposekanou trávu a jaké hrozí pokuty
Pokud soused odmítá zahradu udržovat, existují tři odlišné právní cesty podle toho, jaký druh ohrožení zanedbaný porost představuje:
Druh problému Příslušný úřad či orgán Právní základ Možná sankce a dopad Šíření plevelů a škůdců Obecní úřad (ORP) nebo ÚKZÚZ Zákon č. 326/2004 Sb. (§ 3) Pokuta fyzické osobě až 30 000 Kč Nálet semen na váš pozemek Okresní soud (žaloba) Občanský zákoník (§ 1013) Soudní příkaz k posekání + exekuce Zanedbaná zemědělská půda Městský úřad – odbor ZPF Zákon č. 334/1992 Sb. (§ 3) Pokuta za zabuření půdy až 100 000 Kč Suchá tráva u staveb a plotů Hasičský záchranný sbor (HZS) Zákon č. 133/1985 Sb. (§ 5) Pokuta za požární nebezpečí do 25 000 Kč Nálety semen jako nelegální imise: Co říká Nejvyšší soud ČR
Z pohledu soukromého práva spadá šíření plevelů do kategorie takzvaných sousedských imisí. Podle
§ 1013 odst. 1 občanského zákoníku se vlastník musí zdržet všeho, co působí, že odpad, pach, kouř, prach a jiné podobné účinky vnikají na pozemek jiného souseda v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
Nejvyšší soud ČR v opakovaných rozsudcích výslovně potvrdil, že masivní nálet semen plevelů ze zanedbaného pozemku představuje nedovolenou imisi. Pokud soused nechá bodláky a pampelišky vykvést a vysemenit, takže vítr zanáší chmýří ve velkém na vaši zahradu, můžete podat takzvanou negatorní sousedskou žalobu. Soud sousedovi neuloží pokutu, ale přímo mu nařídí povinnost zdržet se obtěžování náletem semen – což v praxi znamená povinnost pozemek včas posekat ještě před vysemeněním. Pokud soudní rozhodnutí neuposlechne, nastupuje exekuce ukládáním opakovaných pokut.
Soused vám opřel dříví o plot. Zákon mluví jasně, můžete požadovat okamžité odstranění Postup krok za krokem: Jak donutit souseda k posekání bez soudu
Soudní spor je zdlouhavý a nákladný. V naprosté většině případů lze nápravy dosáhnout rychleji využitím úředních pák:
Nejprve celou situaci důkladně zdokumentujte. Vyfotografujte kvetoucí plevel, porovnejte výšku porostu u plotu a pořiďte snímky semen dopadajících na vaše záhony. Sousedovi zašlete písemnou výzvu s dodejkou, v níž ho věcně upozorníte na porušování zákona o rostlinolékařské péči a stanovíte mu přiměřenou lhůtu k posekání, ideálně sedm až čtrnáct dní.
Pravidelné sekání trávy na udržované zahradě. Foto: Shixart1985 / Wikimedia Commons CC BY 2.0
Pokud soused nereaguje, podejte podnět na obecní úřad nebo přímo na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Úřad má pravomoc provést místní šetření a podle
§ 79b zákona o rostlinolékařské péči uložit nečinnému majiteli pokutu až 30 000 korun, u firem a právnických osob dokonce až půl milionu korun. V praxi již samotná výzva od rostlinolékařské správy s hrozbou pokuty většinu neochotných vlastníků k nastartování sekačky donutí.
Zároveň si pohlídejte pravidla vaší obce. Zatímco zanedbaná zahrada porušuje zákon o plevelech, při samotném sekání musí každý respektovat znění
obecních vyhlášek omezujících nedělní sekání trávy v době klidu. Řešení sporů o neudržovaný pozemek má svá pevná pravidla podobně jako otázka ochrany společného plotu a hranice pozemků, a znalost přesných paragrafů vám ušetří zbytečné hádky přes plot.
Soused si postavil neprůhledný betonový plot na hranici. Výška do dvou metrů neomlouvá stínění a porušení rozhrady
Udržovat dobré sousedské vztahy je vždy prioritou, ale tolerance k sousedovi končí tam, kde jeho lhostejnost ničí vaši práci a znehodnocuje váš pozemek. Včasné zapojení příslušných úřadů je nejspolehlivější cestou, jak zdivočelou louku u plotu uvést do přijatelného stavu bez rizika právních postihů.
Zdroje fotografií zanedbany_pozemek_vysoka_trava_plevel: Vmenkov / Wikimedia CC 3.0 bodlak_semena_nalety_plevele_zahrada: Gary Houston / volné dílo sekani_travniku_motorova_sekacka_udrzba: Shixart1985 / Wikimedia CC 2.0