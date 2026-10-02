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Pařez na zahradě nemusíte kopat ani řezat. Sůl nasypete do vyvrtaných děr, zakryjete fólií a dřevo se rozloží samo

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Pokud jste už někdy přemýšleli na tím, jak odstranit pařez, aniž byste museli použít těžkou techniku, máme pro vás řešení.
Pařez po pokáceném stromě

Pařez po pokáceném stromě

Zdroj: Pxhere
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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