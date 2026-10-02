Pařez na zahradě nemusíte kopat ani řezat. Sůl nasypete do vyvrtaných děr, zakryjete fólií a dřevo se rozloží samo

Pařez na zahradě nemusíte kopat ani řezat. Sůl nasypete do vyvrtaných děr, zakryjete fólií a dřevo se rozloží samoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pařez po pokáceném stroměZdroj: Pxhere
Článek byl publikován 02.10.2026 07:32
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