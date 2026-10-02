Cyberpunk 2077 na mobilu? Qualcomm chystá ovladače, které z vlajkových Androidů udělají herní konzole

Než se rozletí nadšení: nikdo neportoval Cyberpunk 2077 jako nativní androidovou aplikaci a nikdo ho nenabízí ke stažení v obchodě Google Play. To, co se v posledních zářijových dnech roku 2026 objevilo na záběrech čínského technologického kanálu Geekerwan, je PC verze hry spuštěná přes překladovou vrstvu DirectX 12 na interním referenčním zařízení Qualcommu osazeném novým čipem Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme. Vedle Cyberpunku se na stejném zařízení rozběhl i Black Myth: Wukong. Veřejně ale chybí údaje o snímkové frekvenci, stabilitě i datu, kdy by se něco podobného mohlo dostat do rukou běžných uživatelů. A právě tady začíná příběh o ovladačích, které by z vlajkových androidových telefonů mohly udělat kapesní herní stroje. Ne náhradu PlayStationu 5, ale něco bližšího handheldu s gamepadem a řadou kompromisů.
Co přesně Qualcomm ukázal a co zatím ne
Podle VideoCardz a TweakTown, které jako první přetlumočily Geekerwanův hands-on, Qualcomm pracuje na oficiálních androidových ovladačích Adreno určených pro spouštění přeložených PC her. Klíčové slovo je „přeložených“: hra napsaná pro DirectX 12 na Windows se pomocí překladové vrstvy převede na grafická volání, kterým rozumí mobilní GPU. Qualcomm přitom zkoumá i přímější způsob, jak DirectX 12 na Androidu zpracovat efektivněji.
Jenže oficiální produktová stránka Snapdragonu 8 Elite Gen 6 zatím mezi podporovanými grafickými rozhraními uvádí OpenCL 3.0 FP, OpenGL ES 3.2 a Vulkan 1.4. Žádná zmínka o DirectX 12 pro Android. Qualcomm přitom podporu DirectX 12 na svých čipech nabízí v prostředí Windows on Snapdragon, kde ale používá odlišný ovladačový stack. Přenést tuto podporu na Android proto není otázka jednoho přepínače. Grafická implementace na Androidu je úzce spojená s ovladačem pro konkrétní SoC a operační systém, takže jde o samostatnou vývojovou větev.
Turnip versus oficiální ovladače: proč na tom záleží
Hráči, kteří už dnes pouštějí přeložené PC hry na androidových telefonech, často spoléhají na Turnip, komunitní Vulkan ovladač z projektu Mesa určený pro čipy Adreno. Funguje, ale nejde o řešení dodávané a podporované výrobcem čipu. Aktualizace ani optimalizace pro konkrétní hry proto nejsou zaručené.
Oficiální ovladače od Qualcommu by mohly znamenat posun v několika oblastech:
- Vendor QA a pravidelné updaty – Qualcomm už pro Windows on Snapdragon vydává aktualizace grafických ovladačů a nabízí nástroje pro jejich správu. Podobná podpora pro Android by mohla přinést rychlejší opravy a lepší kompatibilitu.
- Herní profily – automatické nastavení detailů, rozlišení nebo dalších parametrů pro jednotlivé tituly by mohlo pomoci s optimalizací podobně jako ovladače Nvidie a AMD na desktopu.
- Přímější DX12 cesta – místo více překladových kroků by Qualcomm mohl nabídnout efektivnější cestu mezi instrukcemi hry a mobilním GPU, což by mohlo snížit režii.
Jak velký by byl výkonnostní rozdíl oproti Turnipu? To zatím nikdo neví. Geekerwan ani sekundární zdroje nezveřejnily žádné A/B srovnání. Qualcomm a Google už v minulosti ukázali, že ovladačové optimalizace dokážou v konkrétních herních scénářích výrazně změnit vytížení GPU, ale šlo o jiné měření a jiný případ. Bez přímých benchmarků je proto fér mluvit o potenciálu, ne o potvrzeném výkonnostním skoku.
Kapesní konzole, ne náhrada obýváku
Qualcomm u Snapdragonu 8 Elite Gen 6 sám používá formulaci „konzolový zážitek na mobilu“ a uvádí nárůst výkonu GPU oproti předchozí generaci. Zní to lákavě, ale kontext je důležitý.
PlayStation 5 má podle specifikací GPU s teoretickým výkonem kolem 10 TFLOPS a 16 GB sdílené systémové paměti GDDR6. Nintendo Switch 2 jako handheld cílí na 1080p při 120 Hz a v docku podporuje až 4K při 60 snímcích. Mobilní telefon sdílí paměť, napájení i chlazení s celým systémem, operačním systémem, aplikacemi a modemem. U nejvýkonnějších telefonů proto hraje tepelný management při dlouhodobé zátěži zásadní roli.
A pak je tu prostý fakt: samotný Cyberpunk 2077 na PC vyžaduje desítky gigabajtů úložného prostoru. Připočtěte gamepad, protože na dotykovém displeji se Night City ovládá těžko, a máte obrázek zařízení, které se svým využitím blíží spíš výkonnému handheldu než domácí konzoli pod televizí.
Které české telefony by mohly být první na řadě
Qualcomm nezveřejnil žádný seznam podporovaných zařízení. Demo běželo na interním referenčním hardwaru, ne na komerčním telefonu z obchodu. Historická zkušenost navíc ukazuje opatrnost: když Qualcomm s Googlem začali zavádět aktualizovatelné GPU ovladače pro Android, podpora byla omezena na vybrané modely. Nešlo o plošný update pro všechny telefony se Snapdragonem.
Pokud by se nové ovladače nakonec dostaly i na stávající hardware, hardwarově nejblíž mají současné vlajkové modely se Snapdragonem dostupné na českém trhu:
- Samsung Galaxy S25 Ultra – Snapdragon 8 Elite for Galaxy
- Xiaomi 15 Ultra – Snapdragon 8 Elite
- HONOR Magic7 Pro – Snapdragon 8 Elite
Z novější generace se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 jsou v Česku dostupné HONOR Magic8 Pro a Xiaomi 17 Ultra. Jde ale čistě o náš redakční odhad podle použité platformy, nikoli o potvrzený seznam podporovaných zařízení. Navíc není jisté, zda Qualcomm případnou novou podporu uvolní i pro telefony, které už jsou na trhu.
Kdy a jestli vůbec
Snapdragon Summit 2026 proběhl ve dnech 22.–24. září a Qualcomm na něm oficiálně představil Snapdragon 8 Elite Gen 6 i jeho variantu Extreme Gen 6. Zprávy o herním demu se objevily prakticky souběžně. Co se ale neobjevilo: žádný název ovladače, žádné datum vydání, žádný seznam podporovaných her ani partnerský program s výrobci telefonů.
Geekerwan je konkrétní a pojmenovaný zdroj, ne anonymní leak. Současně ale celé tvrzení stojí především na jeho hands-onu a na sekundárně citované komunikaci s Qualcommem. Je proto možné, že se projekt omezí na interní testování, bude mít omezenou dostupnost nebo se jeho rozsah ještě změní.
Pro běžného hráče s vlajkovým Androidem v kapse to znamená jediné: sledovat, ale zatím nečekat hotové řešení. Qualcomm ukázal, že podobný scénář je technicky možný. Zbývá ale ukázat, že bude fungovat i mimo laboratorní referenční hardware.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman