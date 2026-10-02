Kdo česnek po sklizni jen pověsí do spíže, přijde o něj do Vánoc. Jeden krok se zapalovačem prodlouží trvanlivost o měsíce

Česnek je díky své výrazné chuti a mnoha zdraví prospěšným látkám základní ingrediencí mnoha kuchyní. Uchování česneku do příští sklizňové sezóny může být náročné, ale jednoduchý trik spočívající ve spálení konce stonku může jeho trvanlivost pozoruhodně prodloužit.
Opálení jako účinná, ale zapomenutá metoda
Na první pohled vypadá sklizený česnek opravdu nezničitelně – nic ovšem nemůže být dále od pravdy. Pro jeho uchovávání existuje celá řada šikovných triků – a jedním z nich je i opálení. Potřebné materiály:
Čerstvě sklizené česnekové palice Malá svíčka nebo butanový hořák
Když je čas sklidit česnek, opatrně vykopejte palice z půdy, ale opatrně, abyste nepoškodili stroužky. Poté
zkraťte konec stonku česnekové cibulky asi na půl centimetru. Pomocí malé svíčky nebo butanového hořáku opatrně spalte odříznutý konec stonku česneku. Pro rovnoměrné hoření palicí otáčejte. Cílem je mírné zuhelnatění konce, aniž by zcela zčernal. Zdroj fotografie: Pixabay
Cibulky česneku nechte asi dva týdny zrát v dobře větraném a suchém prostoru. Po dokonalém vysušení skladujte česnek na chladném a tmavém místě. Spálený konec stonku pomáhá česnek uzavřít a zabraňuje pronikání vlhkosti do jeho útrob, čímž prodlužuje jeho trvanlivost.
Kde a jak správně skladovat česnek
Než se pustíme do podrobností o tom, kde a jak česnek skladovat, je důležité pochopit faktory, které ovlivňují jeho trvanlivost a kvalitu:
Teplota: Česnek by měl být skladován při stálé teplotě, ideálně mezi 13 °C a 18 °C. Vyhněte se extrémním teplotním výkyvům, protože mohou vést k předčasnému klíčení nebo rozkladu. Vlhkost: Česnek má nejraději mírnou vlhkost vzduchu. Vysoká vlhkost může podpořit růst plísní, zatímco nízká vlhkost může způsobit vysušení česneku. Světlo: Česnek by měl být skladován na chladném a tmavém místě, aby se zabránilo jeho klíčení a aby si zachoval svou chuť. Proudění vzduchu: Dostatečné větrání pomáhá zabránit hromadění vlhkosti a růstu plísní. Zdroj fotografie: Pixabay Kde česnek skladovat
Ideálním místem pro
skladování česneku je chladná, suchá a dobře větraná spíž nebo kuchyňská skříňka. Ujistěte se, že je mimo dosah přímého slunečního světla a zdrojů tepla. Pracovní deska: Pokud plánujete česnek použít během jednoho nebo dvou týdnů, můžete malé množství česneku skladovat na pracovní desce. Vyvarujte se však umístění na přímém slunečním světle nebo v blízkosti tepla. Chladnička: Česnek lze sice skladovat v chladničce, ale je důležité si uvědomit, že nízké teploty mohou stimulovat klíčení. Pokud se rozhodnete česnek uchovávat v chladničce, uchovávejte jej v papírovém sáčku nebo otevřené nádobě, aby byla zachována správná cirkulace vzduchu.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři