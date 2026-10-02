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Sukničkář Stifler slaví padesátiny. Seann William Scott od dob Prciček zmužněl, dnes je hlavně tátou

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Americký herec Seann William Scott slaví 3. října padesáté narozeniny. Představitel Stiflera změnil image, prošel rozvodem a většinu času věnuje dceři.
Seann William Scott v roce 2012

Seann William Scott v roce 2012

Zdroj: FOTO:Eva Rinaldi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 18:29

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