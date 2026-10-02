Sukničkář Stifler slaví padesátiny. Seann William Scott od dob Prciček zmužněl, dnes je hlavně tátou

Před kamerou ztvárnil legendárního sukničkáře a krále večírků Steva Stiflera, ve skutečnosti ale k živelným bavičům nikdy nepatřil. Seann William Scott slaví 3. října padesáté narozeniny. Dnes nosí strniště, vybírá si už jen menší projekty a po nedávném rozvodu tráví většinu času se svou dcerou.
Místo divokých večírků tráví čas s dcerou
Ačkoli si ho diváci pamatují jako hlučného středoškoláka Stiflera z komedie Prci, prci, prcičky, ve skutečnosti má s touto rolí pramálo společného. Přátelé ho popisují jako zdrženlivého a slušného člověka.
Sám herec často upozorňoval, že je velmi plachý, a první přítelkyni měl údajně až ve třiceti letech. Své hlučné postavy zakládal pouze na odpozorovaném chování bývalých spolužáků z Minnesoty.
Počátkem letošního roku v rozhovoru pro britský deník Independent popsal, jak vnímá svůj současný život. Lidé od něj prý při osobním setkání často očekávají nespoutané chování. „Očekávali divoké zvíře, ale já jsem docela nudný chlap,“ řekl s tím, že mu stačí občas vzít zábavný projekt a po práci jet domů za svou dcerou.
Na fotografii z Instagramu, kde si nechává od dcery malovat po obličeji barvami, už sukničkáře Stiflera z přelomu tisíciletí nepřipomíná. Nechal si narůst strniště a výrazně zmužněl.
Bitva o nemovitost a vysoké výživné
Jeho rodinný život se neobešel bez problémů. V roce 2024 podal žádost o rozvod s manželkou Olivií Korenberg, se kterou strávil čtyři roky v manželství. Během soudních sporů se řešilo především bydlení a péče o malou dceru. Herec požadoval, aby se exmanželka v daném termínu vystěhovala z jeho nemovitosti v Los Angeles. Ona to u soudu napadla, stěžovala si, že o rozvodu zjistila na Valentýna ze sociálních sítí, a žádala o úpravu společné péče.
Loni v září se právníci obou stran dohodli na konečném řešení. Seann William Scott souhlasil s tím, že bude bývalé manželce měsíčně vyplácet 11 tisíc dolarů jako výživné na dítě. Během líčení musel doložit i majetkové poměry. Z dokumentů vyplynulo, že vlastní aktiva v hodnotě přes 30 milionů dolarů, z toho většinu tvoří cenné papíry a tři nemovitosti. Měsíční příjem uvedl ve výši přes 170 tisíc dolarů.
Přepadení cestou na konkurz Pobřežní hlídky
Ani jeho začátky v Los Angeles se u nejmladšího ze sedmi sourozenců neobešly bez potíží. Krátce po příjezdu do města ho přepadli členové pouličního gangu, když mířil na herecké zkoušky do seriálu Pobřežní hlídka. Ukradli mu košili, boty a jednodolarovou bankovku.
Aby se uživil, pracoval v obchodním domě pro kutily a později prodával sladkosti v losangeleské zoo. Práci v zoologické zahradě ukončil poté, co po něm jedna z opic hodila šišku. Uvedl, že to bral jako znamení k odchodu.
Krátce nato získal roli v komedii Prci, prci, prcičky z roku 1999, která ho bleskově proslavila. Hned po natáčení odletěl na dovolenou do Austrálie. Zde ho oslovil muž s prosbou o autogram pro svou dceru, která film údajně milovala. Scott souhlasil a s překvapením zjistil, že nadšené fanynce nepřístupné komedie je teprve sedm let.
Měsíc v léčebně a úkryt u dabingu
Po obrovském komerčním úspěchu Prciček hrál v komediích Hele vole, kde mám káru?, Road Trip, v akčním snímku Neprůstřelný mnich nebo v thrilleru Nezvratný osud. Postupně se ale začal věnovat také dabingu. Od roku 2006 propůjčuje hlas přidrzlému Crashovi v populární sérii Doba ledová, se kterou se počítá i pro šestý díl s plánovanou premiérou na příští rok. Uspěl také v televizi, hrál v seriálu Smrtonosná zbraň nebo v nedávném sitcomu Nový start.
V březnu 2011 se dobrovolně přihlásil do léčebny. Jeho mediální zástupci tehdy vydali pouze stručné prohlášení, že se potřebuje léčit kvůli blíže nespecifikovaným zdravotním a osobním problémům. V zařízení strávil měsíc, program řádně dokončil a hned po návratu začal točit film Prci, prci, prcičky: Školní sraz. Přesné důvody své hospitalizace dodnes veřejně nevysvětlil.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, yahoo, tz.de).