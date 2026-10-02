Bříza chtěl řídit světový hokej, chyběly mu pouhé tři hlasy. Šéfem IIHF je poprvé Němec s olympijským bronzem

Kongres Mezinárodní hokejové federace v prvních říjnových dnech roku 2026 nabídl volební drama, jaké si světový hokej pamatuje jen výjimečně. Bříza vstoupil do hlasování jako favorit, první kolo vyhrál poměrem 48:36 před Reindlem a kyrgyzským kandidátem Aivazem Omorkanovem, který získal 33 hlasů. Jenže po Omorkanovově vyřazení se jeho hlasy přelily jinam. A rozhodly.
Dva kola, dva příběhy
V prvním kole vypadalo vše jasně. Bříza měl dvanáctibodový náskok, Reindl končil druhý a Omorkanov třetí. Volební mechanismus IIHF ale vyžaduje prostou většinu, nestačí být první, musíte získat víc než polovinu odevzdaných hlasů. Nikdo ji neměl.
Následoval rozstřel. Omorkanov vypadl a 117 delegátů hlasovalo znovu. Tentokrát Reindl posbíral 60 hlasů, Bříza 57. Stačilo, aby čtyři delegáti hlasovali opačně, a v čele IIHF by stál Čech. Nestalo se. Franz Reindl se stal patnáctým prezidentem IIHF.
Kdo je Franz Reindl
Sedmdesátiletý Bavorák není v hokejovém světě nováček. Jako hráč získal olympijský bronz s týmem Západního Německa na hrách v Innsbrucku 1976. Poté přesedlal do funkcionářské kariéry, vedl německý svaz DEB, organizoval tři mistrovství světa (2001, 2010, 2017) a v Radě IIHF zasedal jako člen zodpovědný za soutěžní a organizační agendu.
Některá média označila jeho zvolení za „historicky první německé prezidentství v IIHF“. To není přesné. Federaci už jednou Němec vedl, Günther Sabetzki stál v jejím čele dlouhých devatenáct let, od roku 1975 do roku 1994. Reindl je tedy prvním Němcem na tomto postu za posledních třicet dva let, nikoli prvním v historii.
Reindlův mandát je přitom ve srovnání s předchůdcem výrazně křehčí. Luc Tardif v roce 2021 sice potřeboval čtyři kola, ale závěrečné hlasování vyhrál pohodlně 67:39. Reindl prošel poměrem 60:57, což je nejmenší rozdíl v novodobé historii prezidentských voleb IIHF.
Česko na prahu, které nepřekročilo, podruhé
Bříza není prvním Čechem, který se o prezidentský post pokusil a těsně neuspěl. Už v roce 1994 kandidoval Miroslav Šubrt, vypadl po třetím kole a nakonec se musel spokojit s funkcí regionálního viceprezidenta. Vzorec se opakuje: silný vstup, nedostatečná podpora v rozhodujícím momentu.
Sám Bříza přitom za pět let udělal obrovský posun. V prezidentské volbě roku 2021 získal v prvním kole pouhých osm hlasů a do finálního souboje se vůbec nedostal. Letos první kolo vyhrál. Přesto, když šlo o všechno, chyběly mu tři hlasy.
Proč český vliv nekončí
Prohra v prezidentské volbě neznamená, že Česko zmizelo z rozhodovacích struktur světového hokeje. Den po Reindlově zvolení proběhla volba senior viceprezidenta a Bříza ji po třech kolech vyhrál poměrem 67:44:6. Získal tak druhou nejvyšší volenou funkci v celé federaci.
A nejde o čestný titul. Podle volebního dokumentu IIHF senior viceprezident:
- zastupuje prezidenta při jeho nepřítomnosti či neschopnosti výkonu funkce,
- předsedá minimálně jedné komisi a jednomu šampionátu za sezonu,
- v případě uvolnění prezidentského postu na něj přímo navazuje.
Bříza si navíc doma udržel pozici viceprezidenta Českého hokeje a pokračuje v prosazování pořadatelských ambicí. Juniorské MS 2030 má Česko přidělené, o seniorský šampionát 2031 pro Prahu a Brno se aktivně uchází.
Co čeká světový hokej pod novým vedením
Reindl nastupuje do úřadu den po skončení říjnového kongresu. První velkou akcí pod jeho vedením bude juniorský šampionát v Edmontonu a Red Deeru od 26. prosince 2026. Prvním seniorským MS pak turnaj v květnu 2027 v Düsseldorfu a Mannheimu, tedy v Reindlově domovském Německu.
Přesný programový manifest pro období 2026–2030 Reindl veřejně nepublikoval. Z jeho dosavadních veřejných vystoupení a strategického plánu IIHF ICE26 ale vyplývají priority: expanze do nových trhů, důraz na ženský hokej, digitalizace, transparentnost řízení a nové komerční příjmy. Na českou reprezentaci se to nepropíše přes výsledky na ledě, ale přes strukturu turnajů, práci komisí a priority federálního rozpočtu.
Tři hlasy. Tolik dělilo český hokej od historického průlomu. Bříza je nedostal, ale z pódia neodešel. Sedí o patro níž, s mandátem, který mu dává právo jednou na to pódium vystoupit znovu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka