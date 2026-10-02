Bejlek i Bartůňková válcují soupeřky v Pekingu. Česká teenagerka teď může narazit na Ósakaovou

Pátek 2. října 2026 patřil v Pekingu českým barvám. Čtyři nasazené Češky nastoupily, čtyři vyhrály: Nosková, Muchová, Bejlek i Bartůňková. Poslední dvě jmenované přitom předvedly výkony, které si zaslouží zvláštní pozornost. Ne proto, že by šlo o překvapení, obě dvacetileté hráčky letos patří do širší světové špičky. Ale proto, co je může čekat dál. Bejlek stojí na dosah bývalé světové jedničce Naomi Ósakaové, Bartůňková může dostat na druhou stranu sítě aktuální dvojku planety Arynu Sabalenkovou. A obě mají důvod věřit, že by takový zápas nemusely jen přežít.
Bartůňková demolovala, Bejlek musela zabojovat
Míra dominance obou Češek se výrazně lišila. Bartůňková smetla Polku Magdalenu Frechovou 6:2, 6:2 za pouhých 72 minut. Ztratila jen čtyři gamy a získala 58,3 procenta všech odehraných míčů. Šlo o typ zápasu, kde soupeřka prakticky neměla šanci najít recept.
Bejlek měla těžší cestu. Australanka Maddison Inglisová, která do hlavní soutěže prošla z kvalifikace a přijela rozehraná, kladla odpor hlavně ve druhém setu. Bejlek sice vyhrála úvodní dějství 6:3, ale ve druhém musela otáčet nepříznivý vývoj a dotáhnout ho až do 7:5. Celkový čas na kurtu: hodina a 33 minut, poměr vyhraných míčů 53,6 procenta. Výhra bez ztráty setu, ale s momentem, kdy to skřípalo.
Pro obě hráčky postup do třetího kola (v pekingském formátu s 96 hráčkami jde o osmatřicítku) znamená jistých 65 bodů do žebříčku WTA a odměnu 61 865 dolarů. Každý další krok zdvojnásobuje sázku: osmifinále by přineslo 120 bodů a přes 105 tisíc dolarů.
Bejlek a stín Ósakaové
Los nakreslil Bejlek cestu, která vede přímo k jednomu z nejzvučnějších jmen ženského tenisu. Ve třetím kole ji čeká vítězka duelu mezi Naomi Ósakaovou a Marií Timofejevovou. V době uzávěrky byl jejich zápas rozehraný ve třetím setu (Ósakaová vyhrála první 6:3, Timofejevová srovnala 6:3), takže soupeřka Bejlek ještě nebyla definitivně známá.
Pokud by to byla Ósakaová, šlo by o střet s bývalou světovou jedničkou, čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou a vítězkou China Open z roku 2019. Japonka přijela do Pekingu jako nasazená dvanáctka s letošní bilancí 28 výher a 11 porážek a aktuálním žebříčkovým postavením 17.
Bejlek by byla outsiderkou. Ale outsiderkou se zkušeností. V Cincinnati letos ve čtvrtfinále porazila Sabalenkovou ve dvou setech, v Abú Zabí vyhrála titul na WTA 500 a do Pekingu přijela jako světová devětadvacítka. Její levácké úhly, variabilita a schopnost měnit rytmus jsou přesně typ zbraní, které dokážou znervóznit i elitní soupeřku.
Bartůňková a možná Sabalenková
Pokud Bartůňkovou los zase nasměruje proti Sabalenkové, bude to pro obě déjà vu. V červnovém čtvrtfinále v Berlíně česká hráčka vedla 6:2, 4:0 a Sabalenková se dostala zpátky jen díky mimořádnému obratu: vyhrála tiebreak druhého setu a pak i třetí dějství. Sama Běloruska po zápase mluvila o tom, že unikla.
Bartůňková ve třetím kole čeká na vítězku duelu Sabalenková–Zarazúová, který v době uzávěrky ještě nebyl dohrán. Sabalenková je letos absolutní mašina: bilance 46–9, žebříčkové postavení číslo 2. Ale Bartůňková, aktuálně třicátá čtvrtá na světě, už dokázala, že její pestrost hry umí rozbít i takový motor. Otázka zní, jestli tentokrát dokáže udržet tlak i po vedení.
Český den, který nebyl náhodou
Čtyři české výhry v jednom dni na tisícovce nejsou statistická anomálie. WTA to sama shrnula jako „Češky dominují“. Muchová porazila Boulterovou 6:3, 6:4, Nosková si poradila s Ruseovou 6:4, 6:2. Jedinou českou porážkou dne byla prohra lucky loser Lindy Fruhvirtové.
Kontext je důležitý: Bejlek, Muchová i Nosková přijely do Pekingu přímo po triumfu v Billie Jean King Cupu v Šen-čenu. Hrají s týmovým sebevědomím, na povrchu, který jim letos sedí, a ve fázi sezony, kdy česká hloubka kádru přestává být fráze a začíná být měřitelný fakt.
Co bude dál
Třetí kolo je na programu 4.–5. října. Přesný čas zápasů Bejlek ani Bartůňkové v sobotním rozpisu ještě nebyl vypsán. Jisté je jedno: ať už na druhé straně sítě stane kdokoli, obě Češky mají letos výsledky, které jim dovolují přijít na kurt s víc než jen nadějí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář