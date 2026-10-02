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Dýně Sweet Dumpling rozhodně není jen na okrasu. Snězte ji!

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Dýně Sweet Dumpling je maličká dýně, kterou si snadno spletete s okrasnou dýní. Udělali byste ale velkou chybu, kdybyste ji použili jen do dekorací! Je totiž velice chutná – můžete si ji představit jako kombinaci známějších dýní – máslové a Hokaidó. A protože jeden kus váží kolem 300 až 600 g, vystačí vám na jednu až dvě porce a nemusíte řešit, co se zbytkem nebo jíst celý týden jenom dýni.
Dýně Sweet Dumpling

Dýně Sweet Dumpling

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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