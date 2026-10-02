Dýně Sweet Dumpling rozhodně není jen na okrasu. Snězte ji!

Dýně Sweet Dumpling je maličká dýně, kterou si snadno spletete s okrasnou dýní. Udělali byste ale velkou chybu, kdybyste ji použili jen do dekorací! Je totiž velice chutná – můžete si ji představit jako kombinaci známějších dýní – máslové a Hokaidó. A protože jeden kus váží kolem 300 až 600 g, vystačí vám na jednu až dvě porce a nemusíte řešit, co se zbytkem nebo jíst celý týden jenom dýni.
Příprava dýně před vařením
Vzhledem k tomu, že dýně Sweet Dumpling má poměrně členitý povrch, její loupání nechte až po tepelné úpravě.
Před jakýmkoli vařením ji ale důkladně omyjte – zaměřte se hlavně na prohlubně ve slupce, kde se může skrývat nečistota. Slupku můžete s klidem konzumovat, v některých pokrmech (když chcete například hladké pyré nebo krémovou omáčku) vám ale může vadit. A v takových případech ji oloupejte ještě předtím, než se pustíte do jejího mixování.
Semínka nevyhazujte
Dýni rozkrojte napůl a lžící vydlabejte semínka i měkkou vláknitou část uvnitř.
Semínka nemusíte vyhazovat – po omytí, osušení a upečení s trochou oleje a soli z nich vykouzlíte křupavou svačinku. S vláknitou dužinou nic nevymyslíte, a proto ji dejte do kompostu. Foto: Gemini
Tip: Kdy sklízet dýně? Zjistěte si to jednoduše. Pečená dýně
Naprosto klasickým receptem, který využijete pro vytvoření přílohy k masu nebo pro přípravu pyré, je pečení. Jednoduše nakrájejte dýni na měsíčky nebo kostky a upečte ji doměkka (můžete ji postříkat olejem).
Nasládlou, lehce oříškovou chuť dýně zkombinujte třeba s máslem, česnekem, tymiánem, rozmarýnem nebo špetkou chilli. Před pečením stačí kousky potřít olejem, osolit a přidat oblíbené koření. Pečte při 190 °C přibližně 25–35 minut podle velikosti kousků. Pečená dýně s medem a bylinkami
Dýni omyjte, rozpulte, vydlabejte a nakrájejte na měsíčky. Slupku klidně ponechte. Kousky rozložte na plech s pečicím papírem, potřete olejem, osolte a opepřete. Pečte při 190 °C asi 25 minut.
Poté dýni lehce zakápněte medem a posypte tymiánem. Vraťte ji ještě na několik minut do trouby, aby med jemně zkaramelizoval. Dýni můžete sníst jen tak nebo ji použít jako přílohu k pečenému masu, sýru nebo třeba jen k plátku dobrého chleba. Pokud máte rádi kontrast sladkého a slaného, můžete navrch přidat rozdrobený kozí sýr. Foto: Gemini Krémová dýně na talíři
Připravte si jednu dýni, jednu cibuli, jeden stroužek česneku, 500 ml zeleninového vývaru, trochu oleje, sůl, pepř a špetku muškátového oříšku. Dýni omyjte, vydlabejte, nakrájejte na menší kostky a spolu s cibulí krátce opečte v hrnci. Přidejte nasekaný česnek, zalijte vývarem a vařte zhruba 20 minut, dokud dýně úplně nezměkne. Vše rozmixujte dohladka a podle chuti dochuťte solí, pepřem a muškátovým oříškem. Chcete-li polévku ještě sametovější, vmíchejte trochu smetany. Podávat ji můžete s dýňovými semínky, kapkou oleje nebo křupavými krutonky.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka Náhledové foto: Gemini
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Dýně Sweet Dumpling rozhodně není jen na okrasu. Snězte ji! first appeared on Naše zahrada.