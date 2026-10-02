Miliony lidí uvěřily zprávě o tajných penězích za Haalanda. Rozbilo ji jediné číslo z Dortmundu

Miliony lidí uvěřily zprávě o tajných penězích za Haalanda. Rozbilo ji jediné číslo z DortmunduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Miliony lidí uvěřily zprávě o tajných penězích za Haalanda. Rozbilo ji jediné číslo z DortmunduZdroj: Manchester City
Článek byl publikován 02.10.2026 19:29
„Chci, aby každý fanoušek City věděl, že jsem tady. Víc než kdy dřív,“ napsal na Instagramu bývalý trenér...
„Ferrari je největší značka ve formuli 1. Je to sen,“ prohlásil Christian Horner a poprvé otevřeně...
Frankfurtská aréna ještě nevychladla a Karlos Vémola už hlásí další cíl. Jednačtyřicetiletý bijec chce být...
Čtrnáct milionů dolarů, v přepočtu přes tři sta milionů korun. Tolik si v nové sezoně NHL vydělá útočník...
Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...Všechny články tohoto autora →
- Klopp se postavil za německý tým po vlně rasismu. Na tiskovce odpověděl krátce a ostře, dost na to, aby novináře umlčel
- Brankář Rangers předvedl 24 zákroků a pak střelil gól z vlastního pásma. Jako první gólman v historii klubu
- Muchová začala v Pekingu trapně a prohrávala 1:4. Pak přepnula na jiný režim a Britku smetla
- Šulc dostal červenou a Karabec se zranil. Denia musí proti mistrům světa přestavět útok a jedna varianta vyčnívá