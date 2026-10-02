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Miliony lidí uvěřily zprávě o tajných penězích za Haalanda. Rozbilo ji jediné číslo z Dortmundu

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Čtvrt miliardy eur, tajná dohoda s Dortmundem a novináři placení za to, aby psali falešnou částku. Takovou bombu o přestupu Erlinga Haalanda do Manchesteru City rozšířil účet Topskills Sports UK. Stačil ale pohled do auditovaných výsledků Borussie a z údajné senzace zbyla jen fáma.
Miliony lidí uvěřily zprávě o tajných penězích za Haalanda. Rozbilo ji jediné číslo z Dortmundu

Miliony lidí uvěřily zprávě o tajných penězích za Haalanda. Rozbilo ji jediné číslo z Dortmundu

Zdroj: Manchester City
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 19:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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