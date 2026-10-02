Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zachraňte poslední úrodu rajčat: 4 jednoduché triky, díky kterým dozrají rychleji

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Venku je čím dál chladněji a sezóna rajčat se tak pomalu chýlí ke konci. Na keříčcích ale stále visí napůl červená rajčata, která ne a ne dozrát. Známe jednoduché triky, díky kterým i poslední rajčata dozrají a vy budete moct sklidit poslední úrodu.
Zachraňte poslední úrodu rajčat: 4 jednoduché triky, díky kterým dozrají rychleji

Zachraňte poslední úrodu rajčat: 4 jednoduché triky, díky kterým dozrají rychleji

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:21

Reklama
Další články z Kapitalio
Máte doma staré hodinky po prarodičích? Jediný detail z nich může udělat poklad za 170 tisíc
Máte doma staré hodinky po prarodičích? Jediný detail z nich může udělat poklad za 170 tisíc
Prošla jsem bývalou sklárnu v Lučanech. Ukrývá nablýskané veterány, motorky i Dakar
Prošla jsem bývalou sklárnu v Lučanech. Ukrývá nablýskané veterány, motorky i Dakar

Do Lučan nad Nisou jsem přijížděla s představou, že mě čeká klasická sbírka historických automobilů....

Z hloubky 2 km tu prýští léčivá voda. Termály v Mošoni lákají Čechy za 420 Kč
Z hloubky 2 km tu prýští léčivá voda. Termály v Mošoni lákají Čechy za 420 Kč

Jen kousek za slovenskými hranicemi se ukrývá místo, které dokáže spojit klasické maďarské termály, moderní...

První říjnové dny překvapí teplým počasím. Rozdíly mezi ránem a dnem budou velké
První říjnové dny překvapí teplým počasím. Rozdíly mezi ránem a dnem budou velké

První říjnové dny letos příliš podzimně vypadat nebudou. Od čtvrtka do neděle se nad Českem bude...

Zapomeňte na čokoládu. Tyto potraviny zaženou chuť na sladké lépe. Otestovali jsme to
Zapomeňte na čokoládu. Tyto potraviny zaženou chuť na sladké lépe. Otestovali jsme to

Čokoláda, bonbony, sušenky i zmrzlina patří mezi nejoblíbenější pochutiny po celém světě. Mnozí lidé jsou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

Web nabízí pestrý obsah z různých oblastí běžného života – od cestování a gastroprůvodců přes recenze a nakupování až po bydlení, recepty, finance a zajímavosti. Čtenáři zde najdou praktické tipy, doporučení i inspiraci, která pomáhá lépe se orientovat v každodenních rozhodnutích.Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Kapitalio
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.