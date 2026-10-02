Zachraňte poslední úrodu rajčat: 4 jednoduché triky, díky kterým dozrají rychleji

Venku je čím dál chladněji a sezóna rajčat se tak pomalu chýlí ke konci. Na keříčcích ale stále visí napůl červená rajčata, která ne a ne dozrát. Známe jednoduché triky, díky kterým i poslední rajčata dozrají a vy budete moct sklidit poslední úrodu.
Zkušení zahradníci využívají pro rychlejší dozrání rajčat v pozdním létě a na podzim chytré triky, které rostliny „oklamou“ k tomu, aby se urychleně pustily do dozrávání plodů. A není na tom nic složitého.
Pomalejší dozrávání můžete snadno urychlit
Rajčata se dokážou velice rychle přizpůsobovat pěstebním podmínkám a zahrádkáři toho mohou využít, aby měli bohatou úrodu i těsně před ukončením sezóny. Na podzim přirozeně dozrávají pomaleji, protože noční teploty (obvykle pod 10 °C) mohou spadnout natolik, že se proces zrání může zcela zastavit.
Malá zelená rajčata už dozrát nestihnou. Rostlině prospěje, když je odstřihnete. Foto: Magnific Zabraňte plýtvání energie na nový růst
Ujistěte se, že jsou na rajčatech odstraněny žluté květy i drobná zelená rajčata, která už nemají šanci dozrát. Vy sice víte, že už z nich nic nebude, ale rostlina to netuší. Proto pokud na ní nějaké jsou, odstřihněte je. To stejné udělejte i s listy, které nejsou důležité.
Odstraňte spodní listy
Listy ve spodní třetině rostliny musí pryč. Stonky seřízněte těsně u hlavního stonku rostliny tak, aby z něj nevyčníval žádný pahýl. Takový řez rostlinu stresuje, a protože si myslí, že zima přišla brzy, věnuje veškeré své úsilí do dozrávání plodů.
Omezte zálivku
Nouzový režim rajčat potřebný pro rychlé dozrávání plodů vytvoříte i prostým omezením zálivky. Rajčata ve svém „stavu přežití“ uvolní vyšší množství etylenu, hormonu zrání, jako snahu o poslední záchranu svých plodů.
Odstraňte přebytečné listy, květy i zelené plody, aby se rostlina mohla soustředit pouze na dozrávání plodů. Foto: Magnific
Pokud pěstujete rajčata v zemi, měli byste se zaléváním přestat úplně, protože dokážou čerpat vlhkost i samy. Zálivka rajčat pěstovaných v nádobách by měla být co nejnižší.
Udržujte rostliny v teple
Představte si, jak se cítíte, když vás venku na podzim příjemně prohřeje slunce. Tak se cítí i rajčata. Pro dozrávání plodů nepotřebují paprsky slunce, ale jejich teplo. Jestliže některé listy rajčatům stíní, odstraňte je.
Jak můžete sami vidět, jde o jednoduché kroky, které rostlině pomohou soustředit se primárně na dozrávání rajčat. Vyzkoušejte to, i pár dní může přinést výrazné výsledky.
Zdroje: Autorský text, zkušenost redakce Kapitalio.cz, gardeningknowhow.com, sundaygardener.co.uk