Šafářová ukázala zamilovanou fotku s Plekancem a dětmi. Fanoušci ale byli nemilosrdní, vadil jim její vzhled

„Už to spolu chvíli táhnem, ale nudu jsem s tebou ještě nezažila! A kdybychom se náhodou začínali nudit, máme naše děti, kde je to jistota!“ Tenhle popisek přidala Lucie Šafářová ke snímkům z projížďky po Vltavě, které zveřejnila nejpozději 30. září. Malá kytice, piknikový koš, Karlův most v pozadí, dvě děti po boku obou rodičů, rodinná pohlednice bez okázalosti. Jenže část komentujících přeskočila výročí i děti a pustila se do něčeho jiného: jak moc žena na fotce zestárla.
Loďka, hrad a skromná kytice
Příspěvek zachytil výroční projížďku páru centrem Prahy. Na snímcích je Šafářová s Tomášem Plekancem a jejich dvěma dětmi na loďce, za zády silueta Pražského hradu a oblouky Karlova mostu. Žádná honosná oslava, žádný luxusní resort. Bývalá tenistka držela v ruce nenápadnou kytici, vedle ní stál piknikový koš. Vizuál odpovídal tomu, jak pár svůj život prezentuje dlouhodobě: cestování, sport, společný čas, minimum pompéznosti.
Česká média příspěvek převzala prakticky okamžitě. Ještě tentýž den ho zachytil iSport i další weby ze sportovního a lifestyle okruhu. Rámování bylo jednoznačné: stabilní pár slaví výročí, idylka na vodě. Jenže komentáře pod původním postem šly jiným směrem.
Co se dělo v komentářích
Podle sekundárních shrnutí, která příspěvek rozebírala o pár dní později, se část reakcí vůbec nezabývala dětmi, výročím ani Prahou. Komentující řešili, že Šafářová na snímku působí starší, než jí je. Někteří psali, že vypadá starší než třiačtyřicetiletý Plekanec. Objevilo se překvapení nad tím, „jak se změnila“.
Nešlo o vulgarity ani výhrůžky. Spíš o nevyžádané a posměšné soudy nad ženským stárnutím, zasazené pod rodinný příspěvek, který k žádné debatě o vzhledu nezval. Právě v tom je tahle epizoda neobvyklá. Šafářová čelí online kritice roky, ale dohledatelně šlo dřív hlavně o vztahové téma. V roce 2018, kdy se veřejně řešil Plekancův rozvod s Lucií Vondráčkovou, mířily útoky na okolnosti vzniku nového vztahu, ne na její tvář. Vlna zaměřená specificky na věk a obličej je jiná varianta staršího vzorce.
Strategie, kterou si vybudovala dávno
Ke konkrétním komentářům pod výroční fotkou se Šafářová veřejně nevyjádřila. Její mlčení ale není překvapivé, odpovídá postoji, který artikulovala opakovaně. Ještě v srpnu, tedy měsíc před kauzou, řekla v rozhovoru pro Expres.cz, že negativní komentáře nevnímá a nereaguje na ně. „Člověk se to naučí filtrovat,“ popsala svůj přístup k sociálním sítím.
Už dřív, v rozhovoru pro Notino, mluvila o tom, že fanoušci umějí psát „opravdu strašné věci“, ale že preferuje přirozenou krásu a Instagram bere jako sdílení života bez detailů. Není to póza vybudovaná ad hoc. Je to strategie, kterou si sportovkyně zvyklá na veřejný tlak vybrousila za roky.
Pár, který vypadá stabilně
Veřejný obraz vztahu Šafářové a Plekance zůstává v roce 2026 konzistentně klidný. V srpnovém rozhovoru pro iDNES mluvila o tom, že mají víc společného času díky změně jeho pracovního režimu, o cestování s dětmi, o aktivním rodinném životě. Dřívější rozhovory, třeba ten pro Heroine z roku 2023, popisovaly fungování domácnosti jako „normální rodinný život“ bez dramatických zvratů.
Kritika vzhledu pod výroční fotkou nestojí na žádné viditelné partnerské krizi. Stojí na něčem jiném: na reflexu části publika, které i pod neškodnou rodinnou momentkou automaticky spustí hodnocení toho, jak žena stárne. Muž na stejné fotce tímhle auditem neprošel.
Co s tím jde dělat
Instagram nabízí konkrétní nástroje, které situaci neodstraní, ale zmírní. Funkce Hidden Words filtruje komentáře obsahující vybraná slova, Limits omezuje komentáře od lidí, kteří profil nesledují. K dispozici je restrict, blokace i hromadný report. Meta Safety Center je shrnuje na jednom místě.
Pro kohokoli, kdo se s podobnou vlnou potýká, platí jednoduchý postup: screenshoty a archivace důkazů, nastavení platformových filtrů, selektivní (ne automatická) odpověď. A pokud komentáře přerostou v přímé výhrůžky, eskalace mimo platformu.
Šafářová si vybrala ticho. Fotka s kytičkou, loďkou a dětmi zůstala na profilu beze změny. Komentáře pod ní taky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář