Rodič má před přebalením požádat miminko o svolení, tvrdí odbornice. Lidé se jí smějí, část rodičů ale souhlasí

Jakmile se člověk stane rodičem, bere na sebe obrovskou zodpovědnost. Zavazuje se tím, že své dítě vychová nejlépe, jak umí. Předá mu ze sebe jen to nejlepší, připraví jej na dospělý život a bude se snažit,
aby z jeho potomka vyrostl zdravě sebevědomý a slušný člověk. Existuje mnoho způsobů výchovy a je čistě na rodičích, jakým směrem se vydají. Mohou se inspirovat názorem odbornice, který však mnohé šokoval. Dle odbornice je důležitý koncept souhlasu
Rodičovství je velmi náročná úloha. Člověk by si měl uvědomit, že z toho, jak se chová ke své rodině i okolí, si jeho dítě bude brát příklad.
Někteří rodiče jdou směrem volnější a respektující výchovy, jiní volí zákazy a tresty. Nelze říct, který způsob je ten správný, každý by si proto měl zvolit ten, který je podle něj nejlepší. Nedávno zveřejnila jedna z předních odbornic svůj názor, který mnoho lidí překvapil. Zdroj fotografie: Depositphotos
Deanne Carsonová je australská sexuální vychovatelka, řečnice a výzkumnice. V televizním rozhovoru, který byl zveřejněn na
YouTube, promluvila o svých poznatcích týkajících se výchovy dětí. Prozradila, že každý rodič by se měl zaměřit na koncept souhlasu, zavést tento zvyk při péči o dítě již od jeho narození. Přestože se běžně s teorií souhlasu začínají zabývat děti od tří let, dle Carsonové by se mělo začínat již mnohem dříve. Je třeba začít již od narození
Odbornice tvrdí, že rodič by měl své dítě požádat o svolení pokaždé, když jej přebaluje, aby mu tak vštípil kulturu souhlasu co nejdříve. Je třeba miminku oznámit, že mu jdete vyměnit plenu, zároveň se jej zeptat, zda je to takto v pořádku.
„ cituje slova Carsonové web Dítě samozřejmě neřekne ‚ano mami, to je skvělé, chci, abys mi vyměnila pleny‘. Pokud ale necháte trochu prostoru, počkáte na svou řeč těla a udržíte oční kontakt, dáte dítěti najevo, že na jeho odpovědi záleží,“ Mirror.
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Mnoha lidem, kteří rozhovor s touto odbornicí měli možnost zhlédnout, se její názor zdál zcela zcestný, někteří se jejím výrokům smáli. Část internetových uživatelů však s jejím názorem souhlasí a
chystá se tuto metodu vyzkoušet. Carsonová není jedinou odbornicí, jejíž rady ohledně výchovy jsme na DámskémDeníku zveřejňovali. Psali jsme také o chybách, které rodiče často dělají a kvůli kterým se z jejich dětí stávají grázlové.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Tereza Kuchyňková