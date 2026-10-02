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Poslední cukety mohou dozrát. Je třeba jim ale pomoct

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Dennívýzva
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Díváte se na vlastní zeleninový záhon a říkáte si, že by mohly rostliny klidně plodit co nejdéle? Možná si i odpovídáte, že Ideálně až do zimy. Ne vždy je to možné, nicméně některá zelenina skutečně dokáže přinášet radost v podobě plodů velmi dlouhou dobu. Musí se jí ale určitě pomoct. Typické jsou v tomto ohledu především cukety. Když se podíváme na ty, které máme na záhonu, vypadají ještě stále výborně. Ostatně podívat se můžete na fotografie. Samo se to ale nepochybně neudělalo. Pomáhali jsme jim. Jak? To vám prozradíme v následujících řádcích.
Cukety

Cukety

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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