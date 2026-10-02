Poslední cukety mohou dozrát. Je třeba jim ale pomoct

Díváte se na vlastní zeleninový záhon a říkáte si, že by mohly rostliny klidně plodit co nejdéle? Možná si i odpovídáte, že Ideálně až do zimy. Ne vždy je to možné, nicméně některá zelenina skutečně dokáže přinášet radost v podobě plodů velmi dlouhou dobu. Musí se jí ale určitě pomoct. Typické jsou v tomto ohledu především cukety. Když se podíváme na ty, které máme na záhonu, vypadají ještě stále výborně. Ostatně podívat se můžete na fotografie. Samo se to ale nepochybně neudělalo. Pomáhali jsme jim. Jak? To vám prozradíme v následujících řádcích.
Plesnivé listy musí pryč
Veškeré plesnivé listy, které na cuketách byly, jsme odstranili. Počítat je třeba s tím, že cuketa plesniví postupně. Listy nejprve žloutnou, následně hnědnou a schnou. U mnohých se objeví také šedivý povlak. Takovéto listy se musí ve spodní části bez milosti odstřihnout, jinak bude pozdě a odnese to celá rostlina.
Odstraňte napadené rostliny
Rostlin cuket jsme měli na záhonu poměrně hodně. Nejprve začaly plesnivět ty žluté, kterým se letos moc nedařilo. Postupně jsme je všechny museli odstranit a vyhodit do bio odpadu. Na kompost totiž plesnivé rostliny nepatří a mohly by napáchat mnohem větší paseku třeba i příští sezonu.
Plísní napadená rostlina cukety: Foto Radek Štěpán
Nechte růst pouze jednu až dvě cukety
Ideální. Rostliny se odstraněním listů dokonale provzdušní, což často zamezí dalšímu šíření se plísní. Podzim je letos navíc poměrně suchý. Plíseň miluje vlhké prostředí, které jí logicky chybí.
Tip: Kdy přichází nejhorší chyba při pěstování cuket? V době sklizně.
Přidejte k cuketám kompost
Ku cuketám jsme přidali ještě nějaký ten kompost. Určitě to není od věci. Organické hnojivo dokáže rostlinám pomoct v jakékoli roční době. Nyní máme ještě stále krásné zdravé cukety, které jsou chuťově vynikající.
Zdroje info: Autor- pěstitel
Cukety v říjnu: Náhledové foto Radek Štěpán
Listy cuket a rostliny cuket v říjnu: Fotogalerie Radek Štěpán
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