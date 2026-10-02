Hokejisté Pardubic porazili Plzeň 4:2, výhru Dynama řídil Červenka

Duel předních týmů soutěže začal bezbrankovou úvodní třetinou. Do slibných pozic se dostávali hosté, ale ani Měchura neskóroval. V 9. minutě hosté rozehráli přesilovou hru, jenže po minutě se po jejich vyloučení stav hráčů na ledě srovnal.
Západočeši se dostali do vedení až ve 25. minutě, kdy Lalancette zpoza branky našel Měchuru, jenž našel skulinu v postoji brankáře Subbana. Hráči Dynama si pak vytvářeli více šancí, Gazda mířil jen do gólmana Malíka. Ve 31. minutě už domácí vyrovnali, když z prostoru mezi kruhy pohotově střílel Kelemen.
Východočeši pak ještě ve druhé třetině využili své dvě přesilovky. Po půlminutě početní výhody se prosadil Stránský, jenž dělovkou nedal šanci Malíkovi a připsal si šestý gól v sezoně. Ve 38. minutě se trefil Červenka, jehož branku sice nejprve sudí neuznali, ale po kontrole u videa konstatovali, že puk se odrazil až od vnitřku plzeňské branky.
Hráči Plzně snížili na rozdíl jedné branky hned po přestávce, když ve 42. minutě Simon prostřelil Subbana. Další velkou možnost měli hosté v polovině třetí části, Pardubičtí se ovšem v oslabení ubránili. V 56. minutě mohli opět odskočit, když se puk od Vondráčka odrazil do plzeňské branky za Malíka. Hosté si ještě vzali trenérskou výzvu a rozhodčí gól neuznali kvůli přihrávce rukou v útočném pásmu.
Plzeň pak necelé tři minuty před koncem třetiny odvolala brankáře, jejich hru v šesti ovšem rychle ukončil Červenka, který se trefil do prázdné branky. Hosté to ještě zkusili znovu v šesti, Východočeši už dvoubrankové vedení udrželi.
Pardubice - Plzeň 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
7. kolo hokejové extraligy:
HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 31. Kelemen (Nosek, Mikliš), 34. M. Stránský (Sedlák, Červenka), 38. Červenka (Sedlák), 58. Červenka (Mandát) - 25. Měchura (Lalancette, Rohlík), 42. Simon (Filip, Robertson). Rozhodčí: Mejzlík, Ondráček - Brož, Lederer. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 8709.
Sestavy:
Pardubice: Subban - Košťálek, Tourigny, Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Mikliš, Chabada - Mandát, Sedlák, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Vondráček, Nosek, Kelemen - Poulíček, Sobotka, Válek. Trenér: Pešán.
Plzeň: Malík - MacPherson, Rubins, Merežko, Robertson, Chromiak, J. Jeřábek, Malák - Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, M. Filip, Teplý - M. Petman, V. Petman, Simon - Schleiss, Lev, Žemlička - Katic. Trenér: Veber.