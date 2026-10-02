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Hokejisté Pardubic porazili Plzeň 4:2, výhru Dynama řídil Červenka

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Hokejisté Pardubic vyhráli v utkání 7. kola extraligy nad Plzní 4:2 a připsali si čtvrté vítězství za sebou. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel útočník Roman Červenka, jenž si tak upevnil vedení v kanadském bodování soutěže. Plzeň neuspěla po sérii tří výher a v tabulce klesla na 5. místo.
Hokejisté Pardubic porazili Plzeň 4:2, výhru Dynama řídil Červenka

Hokejisté Pardubic porazili Plzeň 4:2, výhru Dynama řídil Červenka

Zdroj: HC Škoda Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 18:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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