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Zvuková karta s DSP procesorem za cenu kebabu. Stačí Raspberry Pi Pico 2 a software, který je zdarma

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Open-source firmware DSPi promění mikrokontrolér za 135 Kč v USB zvukové zařízení s funkcemi, které jinak stojí tisíce.
Mikrokontrolér RP2350 na desce Raspberry Pi Pico 2

Mikrokontrolér RP2350 na desce Raspberry Pi Pico 2

Zdroj: Profpcde / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 21:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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