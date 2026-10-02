Zvuková karta s DSP procesorem za cenu kebabu. Stačí Raspberry Pi Pico 2 a software, který je zdarma

Raspberry Pi Pico 2 je maličká vývojová deska s čipem RP2350, která se v Česku prodává od 135 Kč na RPishopu po 189 Kč na Alze. Když na ni nahrajete bezplatný firmware DSPi od studia Weeb Labs, deska se počítači, mobilu nebo tabletu ohlásí jako USB audio zařízení „Weeb Labs DSPi“, tedy zvukový procesor s vlastním DSP. Umí parametrický ekvalizér, aktivní výhybky, korekci akustiky místnosti, časové zarovnání, loudness kompenzaci i crossfeed pro sluchátka. To jsou funkce, které se běžně pojí s komerčními zařízeními typu miniDSP 2×4 HD za 225 dolarů. Tady vás „mozek“ celé operace vyjde na cenu kebabu. Důležité je ale dodat: samotné Pico 2 s firmwarem je jen digitální DSP. Pro reálné audio zapojení budete podle scénáře potřebovat ještě externí DAC, optický přijímač nebo vysílač, případně zesilovač. Levné tu tedy není všechno kolem, levný je samotný DSP procesor, který bývá u komerčních řešení jednou z dražších součástí.
Co přesně DSPi umí a proč na to Pico 2 stačí
Pico 2 disponuje dvěma jádry Arm Cortex-M33, 520 kB SRAM, 4 MB flash paměti a 12 PIO stavovými automaty. DSPi na RP2350 běží na frekvenci 307,2 MHz a využívá obě jádra. RP2350 zvládne až čtyři stereo výstupní sloty, tedy osm kanálů, které lze podle konfigurace provozovat přes S/PDIF nebo I2S. K tomu přidává samostatný PDM výstup pro subwoofer. S/PDIF přitom v jednom slotu přenáší stereo dvojici; osm kanálů tedy neznamená osm kanálů přes jeden optický kabel, ale až čtyři samostatné stereo výstupní sloty.
Na každý kanál připadá až 10 pásem parametrického EQ a až 4 crossover pásma s filtry Linkwitz-Riley, Butterworth nebo Bessel do 8. řádu. K dispozici je také maticový mixer 2×9, zpoždění až 85 ms a 10 uživatelských presetů. Vstup může přijímat USB audio v 16 nebo 24 bitech při 44,1, 48 nebo 96 kHz a stereo S/PDIF v 24 bitech při 44,1 nebo 48 kHz. Zpracování na RP2350 běží v single-precision float aritmetice. Původní Pico s RP2040 zvládne dva stereo výstupní sloty, tedy čtyři výstupní kanály, a používá fixed-point formát Q28.
Kolik to doopravdy stojí a co musíte dokoupit
Oficiální cena Raspberry Pi Pico 2 je 5 dolarů. Firmware DSPi je pod licencí GPLv3, tedy zdarma. Řídicí aplikace DSPi Console je bezplatná a pro Windows je k dispozici jako samostatná aplikace; podporuje Windows 10 verze 1809 a novější a vyžaduje .NET 8 Desktop Runtime. Samotné DSP jádro vás tedy vyjde na 135–189 Kč plus datový USB kabel.
Jenže zvuk musí odněkud přijít a někam odejít. Podle zvoleného scénáře počítejte s dalšími náklady:
- S/PDIF vstup – optický přijímač typu Toshiba TORX141
- S/PDIF výstup – optický vysílač Toshiba TX179 nebo jednoduchý rezistorový dělič
- Analogový výstup – externí I2S DAC, například modul s PCM5102 nebo ES9038Q2M
- Analogový vstup – ADC modul, dokumentace zmiňuje například PCM1808
- Poslech – zesilovač nebo aktivní reproduktory
Celková cena hotové sestavy se tak může vyšplhat od několika set korun za minimalistické digitální zapojení po nižší tisíce za kompletní analogovou cestu. Pořád je to zlomek ceny komerčního miniDSP boxu, ale už ne kebab.
MiniDSP 2×4 HD vs. DSPi: hotový produkt proti stavebnici
MiniDSP 2×4 HD přijde na 225 dolarů, zhruba 5 400 Kč. Za to dostanete hotovou krabičku se SHARC DSP, analogovými RCA vstupy i výstupy, Toslinkem, USB audio, 12V napájením, IR ovladačem a softwarem. Zapojíte, nastavíte a funguje.
DSPi je opak tohoto přístupu. Nabízí až osm digitálních výstupních kanálů na RP2350, open-source flexibilitu a dramaticky nižší cenu samotného procesoru. Nemá ale vestavěné analogové I/O ani hotovou krabičku a neobsahuje vlastní zesilovač. Je to stavebnice pro lidi, kteří si rádi pájí a konfigurují. Podle nás je to ideální volba pro DIY projekty aktivních reproboxů, kde uživatel stejně řeší vlastní zesilovače a měniče a potřebuje jen chytrý DSP mozek, který rozdělí pásma a pomůže s korekcí akustiky.
Jak firmware nahrát a kde hledat podporu
Postup instalace je překvapivě jednoduchý. Podržíte tlačítko BOOTSEL na desce, připojíte USB kabel k počítači a Pico se objeví jako úložiště RPI-RP2. Na něj přetáhnete UF2 soubor stažený z oficiální release stránky na GitHubu. Stabilní verze je v1.1.5 ze srpna 2026, zatímco v době vzniku tohoto textu už byla k dispozici také beta v1.1.6-beta3 ze září 2026.
DSPi Console pro Windows je samostatná aplikace bez klasického instalátoru, vyžaduje Windows 10 verze 1809 nebo novější a .NET 8 Desktop Runtime. Firmware a Console je vhodné používat v odpovídajících verzích, protože nové verze aplikace mohou počítat s funkcemi novějšího firmwaru. Oficiální podpora běží přes anglický Discord a GitHub; českou lokalizaci ani českou komunitu jsme nedohledali, ale anglická dokumentace je poměrně srozumitelná i bez pokročilé angličtiny.
Stokorunová deska, která zvládne část toho, co krabička za několik tisíc, to zní jako přehánění, dokud si člověk nepřečte specifikace. DSPi není hotová zvuková karta pro každého, ale pro kohokoli, kdo umí držet páječku a chce si postavit aktivní reprosoustavu s digitálními výhybkami, je to velmi levná vstupenka do světa seriózního DSP zpracování.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík