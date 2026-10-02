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Pálené vápno do běžné užitkové zahrady absolutně nepatří. Žíravá exotermická reakce doslova upeče užitečné žížaly i mikroorganismy

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Vápnění zahrady na podzim pomáhá upravit kyselost půdy a zlepšit strukturu záhonů. Zjistěte, proč vápno nikdy nekombinovat s chlévským hnojem, jaké dávkování zvolit podle typu zeminy a které plodiny nesnášejí vápník.
Detailní pohled na úrodnou zahradní půdu v dlaních připravenou k podzimnímu vápnění.

Detailní pohled na úrodnou zahradní půdu v dlaních připravenou k podzimnímu vápnění.

Zdroj: M Tullottes / volné dílo
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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