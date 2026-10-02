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Měl se vrátit do volné přírody. Místo toho skončil mrtvý na Vysočině

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Dennívýzva
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Když vylétal z francouzského centra Les Aigles du Léman, nikdo netušil, že jeho cesta skončí tragicky. Mladého orla mořského Courzieu totiž měla čekat naopak nadějná budoucnost - měl se naučit žít ve volné přírodě. Jenomže nakonec uletěl jedenáct set kilometrů jenom proto, aby našel na Vysočině smrt.
Měl se vrátit do volné přírody. Místo toho skončil mrtvý na Vysočině

Měl se vrátit do volné přírody. Místo toho skončil mrtvý na Vysočině

Zdroj: Merikotkas
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 20:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zvirecizpravy.cz

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