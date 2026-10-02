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Jedna mutace, jeden pacient, jeden lék. Medicína budoucnosti může být šitá na míru až na úroveň jednotlivce

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Většina léků vzniká pro tisíce nebo miliony pacientů se stejnou diagnózou. U velmi vzácných genetických onemocnění ale může být budoucnost přesně opačná. Lékaři nyní navrhli léčbu prakticky pro jediného člověka s konkrétní mutací spojenou s ALS. A tím otevřeli otázku, jak vlastně dělat medicínu, když má každý pacient svůj vlastní lék.
Jedna mutace, jeden pacient, jeden lék. Medicína budoucnosti může být šitá na míru až na úroveň jednotlivce

Jedna mutace, jeden pacient, jeden lék. Medicína budoucnosti může být šitá na míru až na úroveň jednotlivce

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 02.10.2026 18:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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