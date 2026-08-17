Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Ropný polštář se tenčí. Írán může čekat, zatímco Trumpovi dochází čas

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hormuzský průliv zůstává sevřený a svět začíná pociťovat, že zásoby ropy nejsou nekonečné. Spojené státy sice stále disponují obrovskou produkční kapacitou, jejich strategické rezervy však klesly na nejnižší úroveň za více než čtyři desetiletí. Pokud se dodávky z Perského zálivu rychle neobnoví, může se z dosavadního cenového růstu stát skutečný ropný šok.
Ropný polštář se tenčí. Írán může čekat, zatímco Trumpovi dochází čas

Ropný polštář se tenčí. Írán může čekat, zatímco Trumpovi dochází čas

Zdroj: Securitytech
Reklama
Další články z Securitytech
AH-64E Apache Guardian: Polský strážce východní hranice proti ruské hrozbě
AH-64E Apache Guardian: Polský strážce východní hranice proti ruské hrozbě
YF-23 Black Widow II: Ztracená šance amerického letectva
YF-23 Black Widow II: Ztracená šance amerického letectva

Stíhací letoun páté generace YF-23 Black Widow II, byl v mnoha ohledech technologicky pokročilejší než jeho...

KOMENTÁŘ: Vladimir Putin a jeho cosplay říká, nejsem politik rozhodující o armádě, já ji vedu
KOMENTÁŘ: Vladimir Putin a jeho cosplay říká, nejsem politik rozhodující o armádě, já ji vedu

Vladimir Putin samozřejmě není příslušníkem ruské armády ani jiných ozbrojených složek Ruska. Přesto se...

Masakr amerických dronů MQ-9 Reaper nad Íránem: Jejich nedostatek bude řešit Massed Modular Aircraft
Masakr amerických dronů MQ-9 Reaper nad Íránem: Jejich nedostatek bude řešit Massed Modular Aircraft

Bezpilotní letoun MQ-9 Reaper, dvě dekády páteř zpravodajských a úderných operací USA, se nad Íránem ukázal...

Italská armáda přebírá první bojová vozidla KF41 Lynx, očekává se objednávka tanků KF51 Panther
Italská armáda přebírá první bojová vozidla KF41 Lynx, očekává se objednávka tanků KF51 Panther

Itálie zahájila dodávky obrněných vozidel pěchoty KF41 Lynx a v nejbližších měsících očekává další dvě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

Web se zaměřuje na témata spojená s bezpečností, moderní technikou a obrannými technologiemi. Čtenáři zde najdou články o vojenské výzbroji, bezpečnostních systémech, kyberbezpečnosti i technologických inovacích, které ovlivňují současný svět.Obsah propojuje technické informace s vysvětlením...

Všechny články tohoto autora →
Securitytech
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.