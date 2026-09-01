Leoš Mareš a Štěpán Kozub poprvé spolu: Posluchači řeší, proč si vykají. Moderátoři odhalili pravdu

Leoš Mareš a Štěpán Kozub mají za sebou první společné vysílání Ranní show Evropy 2. Redakce In-Lifestyle.cz si jejich společnou premiéru nenechala ujít a zajímalo nás, jak novou dvojici vnímali posluchači.
Pondělní ráno přineslo novou sestavu Ranní show Evropy 2. K Leoši Marešovi a Katce Říhové se poprvé připojil Štěpán Kozub. Redakce In-Lifestyle.cz si poslechla celé vysílání a zajímaly nás první reakce posluchačů.
Nová éra Ranní show začala
Štěpán Kozub se poprvé postavil po bok Leoše Mareše a Katky Říhové. První vysílání přineslo humor, vzájemné popichování i několik momentů, které posluchače zaujaly. Mareš zároveň vysvětlil, že Kozub nebude ve studiu každé ráno. Jeho účast se bude odvíjet od pracovních povinností, ale spojení na dálku by mělo fungovat každý den.
Mareš si svého nového kolegu dokonce osobně přivezl z Ostravy. A právě cesta do rádia přinesla jednu z historek, které během vysílání zazněly. Kozub byl podle Mareše prvním člověkem, který mu v kabrioletu „kouřil“. Jen doplníme, že šlo o elektronickou cigaretu.
Redakce In-Lifestyle.cz poslouchala společně s vámi
V redakci jsme se tentokrát zaměřili především na první dojmy těch, kteří si Ranní show pustili stejně jako my. Oslovili jsme několik náhodných posluchačů a ptali se, jak na ně nové spojení Mareše s Kozubem působilo.
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První dojmy byly poměrně rozporuplné. Vyloženě odmítavé reakce se neobjevily, zároveň ale námi dotazovaní posluchači rozhodně nejásali nadšením. Část z nich chce nové sestavě dát čas, jiní zatím čekají, zda si Mareš s Kozubem vytvoří přirozenější chemii.
„Kozuba mám ráda, Mareše taky, takže jsem byla zvědavá. Ale zatím mi to přišlo trochu nucené. Asi bych tomu dala ještě pár vysílání,“ zněl jeden z modelových prvních dojmů.
Jiný posluchač by naopak s hodnocením počkal: „Neřekl bych, že to bylo špatné. Některé momenty mě bavily. Jen jsem pořád čekal, kdy se to pořádně rozjede.“
Vykají si už čtyři roky. Důvod moderátoři vysvětlili
Vzájemné vykání nové moderátorské dvojice zaujalo posluchače možná víc než samotný humor. Důvod, proč si vykají, ale známe. Mareš a Kozub si totiž vykají celé čtyři roky, co se znají.
Mareš během vysílání připomněl také rok 2022, kdy byl Kozub v rádiu, kde byl tehdy i Patrik Hezucký. I ten mu podle Mareše vykal. „Převzal to ode mě,“ vysvětlil Mareš.
Kozub má pro vykání vlastní vysvětlení. Řekl, že to má na svědomí nejspíš on sám, protože přirozeně vyká prakticky všem kolem sebe. „Já jsem taky většinou nejmladší v místnosti, i když to tak nevypadá podle koutů, ale je to tak,“ zavtipkoval.
Vykání tedy není známkou toho, že by si noví kolegové zatím nebyli blízcí. Jde o jejich dlouholetý způsob komunikace, který si jednoduše přenesli i do společného vysílání.
Zatím spíš opatrné očekávání než nadšení
První dojmy z nové sestavy nejsou jednoznačné. Kozubův příchod mezi posluchači nevzbudil kritiku, ale ani okamžitý pocit, že se zrodila nová legendární dvojice.
A možná je na velké závěry jednoduše brzy. Ranní show má za sebou dlouhou historii a posluchači si vytvořili silnou vazbu na její předchozí podobu. Po odchodu Patrika Hezuckého navíc bude každý nový člověk po Marešově boku logicky čelit srovnávání.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Mareš a Kozub poprvé spolu: Posluchači řeší jejich chemii. Moderátoři vysvětlili, proč si vykají byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.