Od smrti Hany Zagorové uplynuly už 4 roky: Štefan Margita na ni zavzpomínal dojemným vzkazem

Na výročí smrti Hany Zagorové poslal Štefan Margita dojemný vzkaz do nebe. Připomněl přesný čas, kdy jeho žena odešla, a rozesmutnil i její fanoušky.
Už čtyři roky uplynuly od chvíle, kdy 26. srpna 2022 zemřela Hana Zagorová. Oblíbená zpěvačka odešla ve věku 75 let a její smrt hluboce zasáhla nejen fanoušky, ale především jejího manžela Štefana Margitu. Ten na svou životní lásku dodnes nezapomíná, a jak jsme si na In-Lifestyle všimli, při výročí jejího úmrtí se o svou vzpomínku podělil také na sociálních sítích. Ke svému příspěvku přidal fotografii Hany, která působí přesně tak, jak si ji její příznivci pamatují: usměvavou a plnou energie.
„Žít bez tebe ale zůstává věčnou bolestí“
K fotografii napsal Margita velmi osobní vzkaz, v němž připomněl okamžik, kdy Hanino srdce naposledy dotlouklo. „Zlatíčko moje… před čtyřmi lety, v 11 hodin dopoledne, přestalo tvoje srdce bít. Na tvoji lásku a dobro, které jsi rozdávala, nelze nikdy zapomenout. Žít bez tebe ale zůstává věčnou bolestí. Miluju tě. Tvůj Štefan,“ napsal k dojemné vzpomínce na instagramu. Z jeho slov je patrné, že ani po čtyřech letech pro něj zdaleka není ztráta milované ženy minulostí.
Příběh Hany Zagorové a Štefana Margity přitom začal ještě před jejich svatbou v roce 1992. Potkali se ve Státní opeře, kde Margita vystupoval. Jak později vyprávěl, při prvním setkání si nebyl jistý, jak na něj zpěvačka zapůsobila. Postupně se ale sblížili a jejich vztah dostal rychlý spád. V květnu 1992 se Hana rozvedla s Vlastimilem Harapesem a krátce nato si vzala Margitu. Obřad v kostele se pak konal 6. června 1992 v kostele sv. Jakuba na Starém Městě v Praze. Společně prožili třicet let manželství a po celou dobu byli vnímáni jako velmi blízký pár.
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Fanoušci na Hanku nezapomínají
Margita svou manželku od jejího úmrtí pravidelně připomíná. V únoru 2024 například uspořádal obří vzpomínkový koncert v pražské O2 areně a podílel se také na vzniku knihy Žít tady a teď k jejím nedožitým osmdesátinám. V podobě hologramu se navíc objevila na nedávném narozeninovém koncertě Margity, který se rovněž konal v O2 areně.
Její odkaz ale žije také mezi fanoušky, kteří na zpěvačku nezapomínají. Pod Margitovým příspěvkem se objevila řada vzpomínek a přání, v nichž se opakovaly především pocity smutku, vděčnosti a lásky k ženě, jejíž písně provázely několik generací. Lidé připomínali nejen její hudbu a nezaměnitelný hlas, ale také osobnost a lidskost. Z komentářů bylo patrné, že pro mnohé z nich Hana Zagorová nebyla pouze oblíbenou zpěvačkou, ale člověkem, který se nějakým způsobem zapsal do jejich vlastního života.
Na Hanku zavzpomínala také řada jejích kolegů a přátel. „Přesně si pamatuju, co se ten den dělo, s kým jsem mluvila a co jsem řešila, a do toho tahle rána… Vždycky budeš chybět. Pusu do nebe, Hani,“ vzkázala například Monika Absolonová. Podobné osobní vzpomínky ukazují, že čtyři roky od jejího odchodu neznamenají, že by se na Hanu Zagorovou zapomnělo. Její hlas, písně i vzpomínka na její osobnost mezi lidmi zůstávají dál.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Od smrti Hany Zagorové uplynuly už 4 roky: Štefan Margita na ni zavzpomínal dojemným vzkazem byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.