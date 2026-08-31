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Od smrti Hany Zagorové uplynuly už 4 roky: Štefan Margita na ni zavzpomínal dojemným vzkazem

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Na výročí smrti Hany Zagorové poslal Štefan Margita dojemný vzkaz do nebe. Připomněl přesný čas, kdy jeho žena odešla, a rozesmutnil i její blízké.
Fotografie Štefana Margity a Hany Zagorové

Fotografie Štefana Margity a Hany Zagorové

Zdroj: Foto: NextFoto, Hana Zagorová a Štefan Margita na Vánočním koncertě Hany Zagorové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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