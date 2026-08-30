Aleš Zbořil zarazil všechny fanoušky AZ-kvízu: Pořad dostal náhlou stopku, kterou nikdo nečekal

Oblíbený AZ-kvíz zažívá poněkud paradoxní situaci. Zatímco řada televizních pořadů bojuje o přízeň diváků i soutěžících, o účast v této vědomostní klasice je takový zájem, že Česká televize musela přestat přijímat nové přihlášky.
Úspěch, který možná nikdo nečekal, pokračuje i po téměř třech desetiletích. AZ-kvíz patří mezi stálice obrazovek České televize a jeho charakteristická trojúhelníková hrací plocha je dobře známá několika generacím diváků. Moderátorem je od roku 1997 Aleš Zbořil, který je od té doby s pořadem neodmyslitelně spojený. Redakce In-Lifestyle se proto podívala na jeho nejnovější vyjádření, podle kterého zájem o účast v soutěži dosáhl nečekaných rozměrů.
Zájemců je příliš mnoho
Fanoušci, kteří by si chtěli AZ-kvíz vyzkoušet osobně, se na stránkách České televize momentálně dozvědí nepříjemnou zprávu. Přihlašovací kapacita je naplněná a další přihlašovací formuláře jsou proto pozastavené. K nastalé situaci se v rozhovoru pro iDNES vyjádřil Aleš Zbořil, podle kterého se vytvořila tak dlouhá fronta, že by noví zájemci v současnosti čekali na účast v pořadu až šest let. Důvodem tedy není konec soutěže ani nedostatek zájemců, ale naopak jejich mimořádný počet.
Podle Zbořila se v pořadu během jednoho roku vystřídá zhruba 300 až 350 soutěžících. Někteří se přitom vracejí opakovaně a mohou postoupit třeba i pětkrát. Výrazný nápor zájemců přinesly například sportovní speciály zaměřené na fotbal, kdy se během jediného týdne přihlásila zhruba tisícovka lidí. Šanci pro případné zájemce představuje ještě možnost přihlásit se jako náhradník, o těchto případech se fanoušci mohou dočíst na Facebooku pořadu.
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Moderátor zároveň připomněl, že AZ-kvíz už v minulosti několikrát čelil nejistotě ohledně svého dalšího pokračování. Tentokrát se však pořad dostává do situace, která je z pohledu televizní soutěže vlastně velmi příjemným problémem. Diváci o něj totiž stále projevují mimořádný zájem. Soutěž, která začátkem příštího roku oslaví už třicáté narozeniny, tak rozhodně nemá o přízeň publika nouzi.
Zbořil se na natáčení stále těší
Aleš Zbořil i jeho kolegyně Eva Machourková jsou přitom na naší televizní scéně opravdu něčím výjimečným. Oba stojí za moderátorským pultíkem AZ-kvízu od úplného začátku. Řekli byste si, že už je tato práce snad ani nemůže bavit. Jenže opak je pravdou. V rozhovoru pro Českou televizi přiznal, že má pořad stále rád a na jeho natáčení se i po letech těší. O jednoduchou práci přitom rozhodně nejde. Během jediného čtyřdenního cyklu se natočí dvacet dílů soutěže, což pro moderátory znamená pročíst více než 1 600 otázek a odpovědí.
Sám Aleš Zbořil se jako soutěžící objevil například v charitativním díle známé soutěže Na lovu. Za žádného kvízového experta se ale nepovažuje. Přestože mu známí podle jeho slov radili, že by si díky znalosti otázek mohl snadno vydělat, sám si jejich odpovědi z natáčení příliš nepamatuje. Při práci totiž funguje spíš stylem „jedním uchem tam, druhým ven“. Do soutěží se proto rád zapojí, pokud jde o dobrou věc, jako běžný soutěžící ale žádné velké ambice nemá.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Aleš Zbořil promluvil o nečekané stopce v AZ-kvízu. Zájemců je příliš mnoho byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.