Test znalostí pro fanoušky Švejka: Hlášky, postavy a příběhy v 10 otázkách důkladně prověří váš přehled

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo si myslí, že Osudy dobrého vojáka Švejka znají nazpaměť. Haškův legendární simulant si zaslouží pořádný test.
Jaroslav Hašek patří k nejvýraznějším českým spisovatelům, humoristům a novinářům. Narodil se 30. dubna 1883 v Praze a během svého poměrně krátkého života vystřídal řadu různých profesí a životních rolí. Byl novinářem, spisovatelem, bohémem, cestovatelem, ale také vojákem. Jeho zkušenost z první světové války se později promítla i do jeho nejslavnějšího díla. Hašek byl mimořádně plodný autor a literární badatelé dodnes evidují nejméně 1300 jeho prací.
Švejk, legenda s vlastní hlavou
Postava dobrého vojáka Josefa Švejka se přitom v Haškově tvorbě objevila už před slavným románem. Samotné Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války začal Hašek psát v roce 1921 a první díl vyšel 1. března téhož roku. Román je rozdělen do čtyř částí – V zázemí, Na frontě, Slavný výprask a Pokračování slavného výprasku. Švejk se v něm po vypuknutí první světové války dostává do řady absurdních situací a jeho až přehnaná poslušnost často odhaluje nesmyslnost vojenské mašinérie.
Kniha si získala obrovskou popularitu nejen u nás. Překlady postupně vycházely v mnoha zemích a román byl přeložen do více než padesáti jazyků. Švejk se tak stal jednou z nejznámějších českých literárních postav ve světě. K jeho popularitě výrazně přispěla také filmová a divadelní zpracování, především legendární filmy s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli.
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Hašek však své nejslavnější dílo nikdy nedokončil. Zemřel 3. ledna 1923 v Lipnici nad Sázavou ve věku pouhých 39 let, zatímco na posledním dílu stále pracoval. Některé části dokonce diktoval svému písaři Klimentu Štěpánkovi. Po Haškově smrti požádal nakladatel Adolf Synek humoristu a novináře Karla Vaňka, aby čtvrtý díl dokončil. Vaněk následně vytvořil také vlastní pokračování nazvaná Švejk v zajetí a Švejk v revoluci.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Wikipedie
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