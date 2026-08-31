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Test znalostí pro fanoušky Švejka: Hlášky, postavy a příběhy v 10 otázkách důkladně prověří váš přehled

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Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo si myslí, že Osudy dobrého vojáka Švejka znají nazpaměť. Haškův legendární simulant si zaslouží pořádný test.
Fotografie z filmu Dobrý voják Švejk

Fotografie z filmu Dobrý voják Švejk

Zdroj: Foto: Se souhlasem České televize, Dobrý voják Švejk
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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