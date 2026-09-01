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Jak bydlí Pavlína Wolfová: Moderátorka po rozvodu přišla o nádhernou vilu po slavném dědečkovi

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Po rozvodu odešla z rodinné vily po Františku Filipovském. Dnes Pavlína Wolfová žije ve vinohradském bytě plném památek.
Fotografie Pavlíny Wolfové

Fotografie Pavlíny Wolfové

Zdroj: Foto: Nextfoto, Pavlína Wolfová na projekci kriminálního seriálu Inspekce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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