Katův šleh z vepřové kýty s bramboráky: Pikantní klasika z pánve, která chutná jako z dobré české hospody

Tohle jídlo u dětí většinou velkou slávu nesklidí. Jenže když jsme doma zrovna jen dospělí, občas na něj prostě přijde chuť. Stará hospodská věc, vepřový katův šleh z kýty a k tomu bramboráky. Líbí se mi na něm, že nestojí na žádné složitosti, spíš na surovinách, které do sebe dobře zapadnou. Naložená vepřová kýta, kyselá okurka, kousek feferonky, cibule a kapie. Dohromady z toho vznikne výrazné jídlo s lehkým řízem, pořád ale domácí, ne přestřelené. A když se vedle usmaží čerstvé bramboráčky, u stolu bývá chvíli podezřelé ticho.
Hodně pomůže, když se maso
naloží dopředu. Přes noc to stačí, dva dny v lednici mu klidně prospějí. Samotné vaření pak už netrvá nijak dlouho: maso zprudka opéct, přidat zeleninu, kečup, sójovou omáčku a nakonec okurku s feferonkou. Ta chuť se skládá postupně. Nejdřív opečené maso, pak nasládlá cibule s kapií, k tomu kyselost okurek a na konci jen lehce pálivý dozvuk.
Můj tip zní: Pokud vaříte i pro děti nebo pro někoho, kdo ostré moc nemusí, nechte feferonku až úplně nakonec. Klidně ji přidejte jen do části pánve. Základ zůstane stejný a každý si pak nabere podle sebe. Recept na poctivý vepřový katův šleh s bramboráky
Domácí verze je přímočará: výrazná chuť, žádné zbytečné zdobení a postup, který se dá zvládnout i ve všední den, když člověk nechce stát u plotny půl večera.
Doba přípravy: 35 minut + odležení masa Doba smažení a dušení: 30 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu
Katův šleh: 600 g vepřové kýty 1 ks větší cibule 1 ks červené kapie 2 ks sterilovaných okurek 1 ks feferonky nebo několik koleček kozího rohu 3 lžíce oleje 3 lžíce kečupu 1 lžíce sojové omáčky 150 až 200 ml vývaru nebo vody 1 ks lahůdkové cibulky dle chuti sůl dle chuti mletý pepř
Bramboráčky: 500 g brambor 2 ks vajec 3 stroužky česneku 4 lžíce hladké mouky 1 lžička sušené majoránky dle chuti sůl dle chuti mletý pepř podle potřeby olej na smažení Postup přípravy katova šlehu s bramboráky po hospodsku
1.
Vepřovou kýtu nakrájejte na tenké nudličky. Osolte ji, opepřete, promíchejte s 3 lžícemi oleje a dejte nejméně přes noc do lednice. Když maso odpočívá déle, bývá pak chuť výraznější.
2. Připravte si zeleninu.
Cibuli nakrájejte na půlměsíčky, kapii na proužky, sterilované okurky na menší kousky a feferonku na tenká kolečka. Lahůdkovou cibulku nechte stranou, ta přijde až na hotové jídlo.
3. Na dobře rozpálené pánvi opečte
naložené maso zprudka. Raději po menších dávkách. Když se pánev přeplní, maso pustí šťávu a místo restování se začne dusit, což je škoda. Jakmile se zatáhne a chytí barvu, dejte ho stranou.
4. Do stejné pánve přilijte podle potřeby trochu oleje a přidejte
cibuli s kapií. Restujte asi 10 minut, dokud zelenina nezměkne a lehce nezesládne.
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5. Vraťte do pánve
maso, vmíchejte kečup, sojovou omáčku a přilijte vývar. Všechno promíchejte, přiklopte a nechte dusit zhruba 10 minut.
6. Ke konci přidejte
okurky a feferonku. Ještě asi 10 minut krátce duste, bez prudkého varu. Okurky si tak nechají trochu pevnosti a směs se mezitím chuťově spojí.
7. Mezitím připravte
bramboráčky. Brambory oloupejte a nastrouhejte najemno. Přidejte vejce, prolisovaný česnek, majoránku, sůl, pepř a hladkou mouku. Těsto promíchejte tak, aby drželo pohromadě, ale nebylo zbytečně těžké.
8. Na pánvi rozehřejte vrstvu oleje a smažte menší
bramboráčky z obou stran dozlatova. Jedna strana obvykle potřebuje 2 až 3 minuty, podle toho, jak silnou placku uděláte. Hotové kusy pokládejte na papírovou utěrku. Zdroj: Pohled 111, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, K masu usmažte menší bramboráky
9. Ochutnejte
katův šleh a podle potřeby dosolte nebo přidejte pepř. Nakonec ho posypte lahůdkovou cibulkou, která směs trochu odlehčí a přidá čerstvější tón.
10. Podávejte hned. Na talíř dejte několik
bramboráčků a vedle pořádnou porci katova šlehu. Masová směs vydrží v lednici do druhého dne, bramboráky jsou ale nejlepší rovnou z pánve. Ještě pár rad na závěr ke katovu šlehu s bramboráky Když chcete hustší šťávu, nechte pánev na konci odkrytou a směs krátce zredukujte. Bramboráčky dělejte spíš menší. Snáz se obracejí a mívají křupavější okraje. Do masové směsi můžete přidat i trochu rajčatového protlaku, pokud chcete sytější barvu a výraznější základ. Když jsou brambory hodně vodnaté, část tekutiny z nastrouhané směsi opatrně slijte. Bramboráčky pak lépe drží tvar a tolik se netrhají. U masa se zase vyplatí nepřeplnit pánev. Jakmile se začne vařit ve vlastní šťávě, přijdete o část chuti i o ten správný opečený základ.
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