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Katův šleh z vepřové kýty s bramboráky: Pikantní klasika z pánve, která chutná jako z dobré české hospody

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Když chci doma udělat večeři, která zasytí celou rodinu a připomene staré dobré hospodské talíře, sahám po katově šlehu s bramboráky. Na tomhle jídle mám ráda, že se opírá o obyčejné suroviny, ale díky naložené vepřové kýtě, kyselé okurce a troše feferonky má výraznou chuť a příjemně řízne.
Obrázek k receptu na Katův šleh z vepřové kýty s bramboráky: Pikantní klasika z pánve, která chutná jako z dobré české hospody

Obrázek k receptu na Katův šleh z vepřové kýty s bramboráky: Pikantní klasika z pánve, která chutná jako z dobré české hospody

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Katův šleh z vepřové kýty s bramboráky: Pikantní klasika z pánve, která chutná jako z dobré české hospody
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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