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Podzimní švestkový koláč s tvarohovou náplní a máslovou drobenkou

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Švestkový koláč s tvarohem a povidly na kynutém těstu se skořicovou drobenkou. Recept, který voní celým bytem a zmizí z plechu dřív, než stihnete uvařit kávu.
Fotografie ke švestkovému koláči

Fotografie ke švestkovému koláči

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Podzimní pohoda na plechu: Švestkový koláč s tvarohem a křupavou drobenkou, který se peče snáz, než vypadá
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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