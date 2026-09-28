Švestkový koláč s pudinkem: Pudink dodá koláči hebkost a švestky příjemnou kyselkavost

jsou jedním z mála druhů ovoce, které si drží pověst skutečně podzimního pokladu. Jejich nasládlá, mírně nakyslá chuť se s pudinkem snáší výjimečně dobře a Švestky výsledek je , který vydrží vláčný i druhý den. Recept vychází z klasického koláč křehkého těsta a smetanového pudinkového krému, přičemž celou věc dotahuje vrstva čerstvých švestek posypaných skořicí. Švestky: Ovoce, které toho umí víc, než se mu obvykle přiznává
Švestky se většinou moc necpou dopředu. V sezoně se častěji mluví o
jahodách, malinách nebo meruňkách, zatímco švestky si dozrají někde na zahradě a pak skončí v koláči, nebo knedlících. Při pečení mají ale jednu praktickou vlastnost. Neudělají se z nich hned řídká povidlech ovocná kaše, drží tvar a šťávu pouštějí postupně. Těsto díky tomu není tak snadno promočené a má šanci zůstat křehké. Jejich sladkokyselá chuť se navíc dobře potká s vanilkovým krémem, takže koláč nepůsobí těžce, i když je v něm pudinková vrstva. Když nejsou po ruce čerstvé švestky, pomohou i mražené. Jen se musí nechat povolit a pak opravdu dobře osušit. Jinak pustí vody víc, než je u koláče příjemné. Recept na švestkový koláč s pudinkem
Těsto: Hladká mouka – 500 g Máslo – 200 g Vejce – 2 ks Žloutky – 3 ks Krupicový cukr – 1 sklenice (přibližně 200 g) Prášek do pečiva – 2 lžičky Sůl – 2 špetky
Na náplň a povrch: Švestky rozpůlené a vypeckované – 700 g Smetanový nebo vanilkový pudink – 1 balíček (připravený podle návodu na obalu, ale hustší) Krupice – 2 lžíce Skořice – podle chuti Postup přípravy pudinkového koláče se švestkami
1. Změklé
máslo utřete, případně vyšlehejte s cukrem, dokud směs trochu nezesvětlá a nenabude. Potom přidejte celá vejce i žloutky a míchejte, až se hmota spojí.
2. V jiné míse promíchejte
mouku, prášek do pečiva a sůl. Sypkou směs přisypávejte k máslovému základu postupně. Dá se to zpracovat rukama, robot s hákem tu samozřejmě práci zkrátí. Hotové těsto má být hladké a nemělo by se zbytečně lepit na prsty.
3. Těsto zabalte do potravinové fólie a dejte ho
alespoň na 30 minut do lednice. Se studeným těstem se lépe pracuje a při pečení se tolik nedeformuje.
4. Mezitím uvařte pudink podle návodu na sáčku, jen uberte trochu tekutiny. Potřebujete hustší krém, který se na těstě nerozteče ke krajům. Nechte ho chvíli zchladnout.
5. Troubu nastavte na
180 °C, u horkovzduchu bude stačit 160 °C. Plech nebo koláčovou formu vyložte pečicím papírem.
6. Odpočaté těsto rozválejte asi na
5 mm a přeneste ho na plech. Okraje prsty lehce vytáhněte nahoru, aby náplň měla okraj a neutíkala ven. Těsto posypte krupicí
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7. Není potřeba silná vrstva, spíš jen lehké poprášení. Krupice zachytí část šťávy ze švestek a spodek koláče se nebude tak rychle máčet.
8. Na krupici rozetřete
vychladlý pudinkový krém. Nemusí to být uhlazené jako z cukrárny, důležité je hlavně to, aby byla vrstva zhruba rovnoměrná.
9. Švestky rozpulte, vypeckujte a pokládejte je na krém řeznou stranou dolů. Dejte je raději hustěji. U švestkového koláče se na ovoci šetřit moc nevyplácí.
10. Povrch posypte
skořicí podle vlastní chuti. Kdo má rád výraznější vůni, může přidat i trochu vanilkového cukru.
11. Koláč vložte do předehřáté trouby a pečte zhruba
35–45 minut. Hotový je tehdy, když okraje zezlátnou a švestky na povrchu začnou lehce karamelizovat.
12. Po vytažení z trouby ho nechte
alespoň 20 minut chladnout na mřížce. Pudink během té doby ještě zpevní a koláč se při krájení nebude tolik trhat.
13. Před podáváním můžete koláč poprášit moučkovým cukrem. Pokud jde na stůl ještě teplý, vanilková zmrzlina k němu sedí výborně.
Foto: Cooky.cz, Doma ho vyžadují každý víkend: Švestkový koláč s pudinkem, který vypadá jako z cukrárny Naše tipy: Jak koláč obměňovat a co se osvědčilo
Švestkový koláč s pudinkem snese i menší úpravy podle toho, co je zrovna doma. Pudink se dá vyměnit za tvarohovou náplň: tvaroh stačí rozmíchat s vejcem, cukrem a vanilkou. Koláč pak bude o něco méně sladký a lehčí, krémovost mu ale zůstane. Hodí se to ve chvíli, kdy nechcete vyloženě dezertní, hutnější moučník.
Pár drobností, které stojí za vyzkoušení: Místo švestek se dají použít také pozdní broskve nebo švestkové slívy. Těsto i pudinková vrstva si s nimi poradí bez problémů. Do těsta nastrouhejte trochu citronové kůry. Ovoce pak chuťově víc vystoupí a koláč působí svěžeji. Koláč je velmi dobrý i druhý den, klidně studený z lednice. Pudink zpevní a vrstvy se při krájení drží pohromadě líp než hned po upečení. U mražených švestek se nevyplatí spěchat s osušením. Papírový ubrousek tu má smysl, protože přebytečná voda by zvládla rozmáčet i těsto posypané krupicí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz