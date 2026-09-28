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Švestkový koláč s pudinkem: Pudink dodá koláči hebkost a švestky příjemnou kyselkavost

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Švestky jsou jedním z mála druhů ovoce, které si drží pověst skutečně podzimního pokladu. Jejich nasládlá, mírně nakyslá chuť se s pudinkem snáší výjimečně dobře a výsledek je koláč, který vydrží vláčný i druhý den. Recept vychází z klasického křehkého těsta a smetanového pudinkového krému, přičemž celou věc dotahuje vrstva čerstvých švestek posypaných skořicí.
Švestkový koláč s pudinkem

Švestkový koláč s pudinkem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Doma ho vyžadují každý víkend: Švestkový koláč s pudinkem, který vypadá jako z cukrárny
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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