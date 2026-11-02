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Wolf zůstane primátorem Karviné. Jeho uskupení bude dál spolupracovat s ANO

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Dennívýzva
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Na karvinském magistrátu je o koalici jasno. Město v příštích čtyřech letech povede vítězné uskupení Žijeme pro Karvinou spolu s hnutím ANO. Ve druhém největším městě okresu tak bude pokračovat dosavadní koaliční spolupráce. Ke změně nedojde ani na postu primátora.
Wolf zůstane primátorem Karviné. Jeho uskupení bude dál spolupracovat s ANO

Wolf zůstane primátorem Karviné. Jeho uskupení bude dál spolupracovat s ANO

Zdroj: Statutární město Karviná - Milan Haluška
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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