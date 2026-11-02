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Brigádníci si od ledna vydělají více bez pojistného. Rozhodovat může jediná koruna

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Lidé pracující na dohody budou mít od ledna 2027 vyšší hranice příjmu, při kterých vzniká účast na pojištění. U dohody o provedení práce se rozhodná částka zvedne na 12 500 korun měsíčně, u zaměstnání malého rozsahu na 5 000 korun. Neznamená to ale, že právě tyto částky lze celé získat bez odvodů. Příjem musí zůstat pod rozhodnou hranicí, nikoli se jí rovnat. U běžné dohody o provedení práce tak bude odměna bez účasti na pojištění nejvýše 12 499 korun.
Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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