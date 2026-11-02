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Rozpolcené Slovensko. Fico říká „válka není naše“, stát se ale připravuje na krizi

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Dennívýzva
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Na Slovensku zesiluje politický a společenský rozpor mezi reálným směřováním tamní zahraniční politiky a zjevně rusofilními postoji a výroky některých vládních politiků. Na jedné straně předseda vlády Robert Fico říká, že „válka mezi Ruskem a Ukrajinou není naší slovenskou válkou“, na druhé straně se zbraně ze Slovenska na Ukrajinu dál posílají. A tím rozpolcenost nekončí.
profimedia-0998189015

profimedia-0998189015

Zdroj: Ruský prezident Vladimir Putin a slovenský premiér Robert Fico při květnovém setkání v Moskvě. Foto: Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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