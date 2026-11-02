Rozpolcené Slovensko. Fico říká „válka není naše“, stát se ale připravuje na krizi

Na Slovensku zesiluje politický a společenský rozpor mezi reálným směřováním tamní zahraniční politiky a zjevně rusofilními postoji a výroky některých vládních politiků. Na jedné straně předseda vlády Robert Fico říká, že „válka mezi Ruskem a Ukrajinou není naší slovenskou válkou“, na druhé straně se zbraně ze Slovenska na Ukrajinu dál posílají. A tím rozpolcenost nekončí.
Premiér Fico se k Ukrajině ve svých výrocích vrací opakovaně. „Myslíte, že v Kyjevě je válka? To nemyslíte vážně. Absolutně normální život tam je,“ říkal třeba po dvou letech trvání války, jejíž součástí je i ostřelování civilních cílů právě v hlavním ukrajinském městě.
Jindy zase přiznal, že „nemá chuť se připravovat na nějakou válku“. V roce 2025 se také setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a před volbami v roce 2023 odmítal posílat zbraně na Ukrajinu.
Naopak slovenský ministr zahraničních věcí Juraj Blanár ohlásil, že tři roky „suverénní zahraniční politiky na všechny světové strany“ přinesly Slovensku širší síť zastupitelských úřadů, více než dvojnásobný počet ekonomických diplomatů a silnou podporu světa pro kandidaturu Slovenska na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN.
Faktem je, že, i když se Ficova vláda (podobně jako ta Babišova) nepodílí na půjčce EU Kyjevu, akci nezablokovala. Rovněž schválila řadu iniciativ na posílení odolnosti země, včetně zákona o azylu a migraci. Vznikly také Národní obranné síly, přičemž jejich cvičení absolvovali i prezident Peter Pellegrini a ministr obrany Robert Kaliňák, oba původně z Ficovy vládní strany SMER.
Ministerstvo vnitra také předložilo návrh na úpravu zákona o civilní ochraně, krizovém řízení či hospodářské mobilizaci.
Podle oslovených expertů to ale stále nevyvažuje skutečnost, že premiér Fico praktikuje jednoznačně proruskou politiku.
Vojenský přidělenec z Moskvy
„Uvedená opatření ke zvyšování odolnosti a připravenosti nejsou zaměřená proti Rusku. Nemyslím, že by se v důvodových zprávách ruská hrozba zmiňovala. Vyplývají spíše z toho, že jsme součástí Evropské unie a NATO,“ říká pro HlídacíPes.org prezident Institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov.
„Fico je evidentně trojský kůň v Evropské unii a nejefektivnější proruský aktér na Slovensku. Normalizuje vztahy s Ruskem a je absolutně jasné, že převzal štafetu po Viktoru Orbánovi,“ dodává.
Cílem je vybičovat obavy veřejnosti, že válka bezprostředně hrozí, vyslat signál a slíbit, že SMER zachrání mír.
Za znepokojivé pak považuje informace, podle nichž Slovensko nově vyslalo do Moskvy dva vojenské přidělence a Moskva má naopak poslat svého vojenské přidělence na velvyslanectví v Bratislavě.
„V Rusku je putinovský nelegitimní režim, který falšuje volby, napadá Ukrajinu a pokračuje v politice Sovětského svazu. Kdy za posledních dvacet let Fico kritizoval Rusko, kromě toho, že porušilo mezinárodní právo při anexi Krymu?“ ptá se Mesežnikov, rodák ze Sovětského svazu, který studoval v Moskvě, ale již několik desetiletí žije na Slovensku.
Pro jiné komentátory je panující dvojznačnost a zdánlivý rozpor mezi oficiálními výroky vlády a konkrétními činy součástí komunikační strategie strany SMER.
„Cílem je vybičovat obavy veřejnosti, že válka bezprostředně hrozí, vyslat signál a slíbit, že SMER zachrání mír,“ vysvětluje komentátor Lukáš Krivošík.
Podle něj je zvýšená debata kolem dění na Ukrajině „projevem Ficova zoufalství a útěkem od vnitropolitických a ekonomických problémů“.
Připomíná, že slovenský premiér zpochybňuje platnost článku 5 a kolektivní obrany členských států NATO, ale zároveň jeho vláda v srpnu schválila vyslání vojáků do Pobaltí právě v rámci mise Severoatlantické aliance.
„Fico chce svou mírovou rétorikou překrýt to, že jeho vláda tam vyslala vojáky a že pokud by v Estonsku došlo k ruské agresi, slovenské jednotky by byly v boji dřív, než by došlo k formální aplikaci článku 5,“ upozorňuje Krivošík. Za další paradox označuje, že ministr obrany plánuje nákup stíhaček F-16 z USA za téměř 400 milionů eur.
Pohled expertů na odolnost
Tématem rozporu mezi proruskými výroky a postoji některých vládních politiků, včetně zlehčování vojenské hrozby z Východu, a tím, jak se Slovensko a jeho instituce reálně připravují a zvyšují svou odolnost, se částečně zabývala i konference, kterou v Nitře uspořádalo slovenské Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace.
Platí, že lidé musejí především vědět, co mají a nemají dělat, na koho se obrátit, co mít po ruce, přičemž nejhorší věc je neinformovaný občan v panice.
„Jako státní orgány máme v kompetenci občanskou ochranu, přípravu a zvyšování odolnosti, prevenci a jasnou komunikaci, aby se občané mohli v krizi spolehnout na stát bez ohledu na aktuální politické klima,“ vysvětlila na dotaz z publika ředitelka odboru krizového řízení na Okresním úřadě v Žilině Miroslava Staníková.
I podle dalších vystupujících je v těchto věcech politika vedlejší a platí, že lidé musejí především vědět, co mají a nemají dělat, na koho se obrátit, co mít po ruce, přičemž „nejhorší věc je neinformovaný občan v panice“.
Přestože i slovenská vláda veřejně vystupuje i proti „politickým neziskovkám“ a jejich financování ze zahraničí, právě na konferenci v Nitře byly představeny i nové grantové výzvy z tzv. norských fondů. Ty jsou zaměřeny mimo jiné na opatření spojená s válkou na Ukrajině, například na zvýšení odolnosti budov či začleňování ukrajinských uprchlíků.